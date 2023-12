O marido de Simone Biles, Jonathan Owens, ‘não se incomoda’ após a reação de ‘Caça’

Ao contrário da maior parte do mundo, Jonathan Owens conheceu Simone Biles primeiro como pessoa e depois como ginasta.





O segurança do Green Bay Packers, 28, apareceu no último episódio de o centro podcast ao lado de sua esposa – que recentemente se tornou a ginasta mais condecorada de todos os tempos – e contou a história de como eles se conheceram, incluindo o fato de terem se conectado primeiro.





perguntado pelo co-apresentador Channing Crowder‘Como diabos você fez uma Simone Biles?’ Owens admitiu que “não sabia quem ela era” em 2020, quando eles se conectaram pela primeira vez, após combinarem no aplicativo de namoro Raya.





“Eu digo, deixe-me ver quem é.” “Nunca liguei para ginástica, então isso despertou minha curiosidade”, disse o jogador da NFL.





Ele logo descobriu que Biles, 26 anos, era muito Mais claramente do que ele percebeu. “A primeira coisa que vi foi que ela tinha um monte de coisas [Instagram] Seguidores. “Então, na minha cabeça, estou tipo, ‘Ok, tem que ser bom'”, disse Owens no podcast.





Owens explicou que é possível que ele não soubesse quem era Biles a princípio, dada sua notoriedade: “Quando ela ganhou as Olimpíadas, eu estava na faculdade e não tínhamos NBC, não tínhamos canais olímpicos, estávamos na faculdade. “, disse Owens. [training] acampamento [in] Final de julho e início de agosto.”





“Então eu não me importo. Não tive um momento para ver o que aconteceu [her compete],” ele adicionou.





Ela mandou uma mensagem para ele primeiro, o que levou a “trocar mensagens de texto” antes de entrar em contato pessoalmente pela primeira vez, três dias depois, de acordo com Owens.





“Não pudemos fazer muito porque o coronavírus aconteceu e tudo foi fechado”, disse o jogador de futebol, que na época jogava pelo Houston Texans. “Então ela veio para Houston. Ela morava nos subúrbios, então teve que dirigir cerca de 45 minutos. Então o resto é história.”





O casal se casou em 22 de abril de 2023, no Tribunal do Condado de Harris, em Houston. Algumas semanas depois, eles realizaram um segundo casamento em Cabo San Lucas, no México.









Questionado se ele achava que era o “pegadinha” em seu relacionamento com Biles, Owens disse: “Eu sempre digo que os caras são a pegadinha” e que ele estava “lutando” contra seu sentimento natural de que estava “com medo de se comprometer” naquele momento. ponto em sua vida.





“Eu fico tipo, 'É meio cedo.' Ele disse: “Mas você sabe, isso acontece quando você menos espera”. Quando saímos juntos, nos demos bem imediatamente. Nós rimos a noite toda.”





Ele também ficou atraído pela resposta de Biles sobre quem ela considera seu maior concorrente (spoiler: ela mesma), e disse que realmente percebeu a influência dela quando eles saíram, um domingo, em um popular restaurante de biscoitos.





“Todas essas mães estavam lá com seus filhos e nós passamos e todo mundo parou e parou [stared]. As crianças tremiam e diziam: “Meu Deus”, lembra Owens.





Jonathan Owens e Simone Biles em Houston em 28 de dezembro de 2021.

Após a estreia do episódio do podcast, Owens pareceu responder às críticas sobre seus comentários Postar no Instagram Quinta-feira à noite.





Ele compartilhou fotos dele e de sua esposa no dia do casamento e em algumas fotos casuais, escreveu: “Não se preocupe 😂❤️ Só saiba que estamos trancados aqui 🤞🏽.”





Além de compartilhar sua postagem Sua história no InstagramBiles também deixou um comentário de apoio na postagem do marido na rede.





“🤞🏾💋 para a vida”, escreveu ela.