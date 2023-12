Destaques do Kentucky Wildcats, MVP e reações do Twitter contra o Louisville Basketball

Quem mais precisa de um coquetel das cinco? O início lento pode ter assustado os fãs do Kentucky Wildcats, mas o tremendo esforço de Antonio Reeves elevou os Wildcats muito além de seu “rival” estadual. Cardeais de Louisville A pontuação da vitória foi 95-76.

Reeves garantiu que o jogo terminasse basicamente no final do primeiro tempo, com 22 pontos em arremessos de 9/10 nos primeiros 20 minutos. Ele terminou com 30 em 16/10 arremessos (4/5 de profundidade).

Tre Mitchell e Reed Sheppard tiveram seu primeiro duplo-duplo cada um como os Wildcats, com Mitchell marcando 18 pontos e pegando 12 rebotes, enquanto Reed Sheppard marcou 11 gols e deu 11 assistências.

Este foi o maior número de pontos que o Kentucky marcou contra Louisville desde dezembro de 1991.

O número 9 Wildcats alcançou um recorde de 9-2, ao mesmo tempo em que deu a Louisville sua quarta derrota em cinco jogos. Infelizmente, esta derrota pode trazer más notícias para o técnico dos Cardinals, Kenny Payne.

Circularam rumores de que, com o Louisville estendendo o tempo entre o jogo de quinta à noite e o início da conferência, eles podem estar buscando uma mudança de técnico.

Nada foi divulgado oficialmente ainda, mas seria algo se as derrotas para John Calipari e Kentucky encerrassem o curto mandato de Payne em Louisville.

Reeves fez a diferença no início do jogo de quinta à noite, dando o tom no primeiro tempo para ajudar os Wildcats a se afastarem dos Cardinals mais cedo. O guarda veterano continua a ser uma presença calmante para este time cheio de jovens estrelas, e quando os Wildcats enfrentam problemas, Reeves está sempre lá para resgatá-los.

Olhando para o final da temporada passada, o retorno de Reeves estava realmente em questão. Mas esta foi claramente a melhor decisão tanto para Reeves (aumentando suas ações) quanto para Kentucky (que tem liderança veterana) até agora neste ano.

