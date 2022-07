Spirit adia votação do acordo da Frontier para continuar as negociações com Frontier e JetBlue

7 de julho (Reuters) – Spirit Airlines, Inc (Salvar. N) A empresa disse que adiou uma votação de acionistas marcada para sexta-feira sobre sua venda de US$ 2,4 bilhões para a Frontier Group Holdings Inc. (ULCC.O) Para que seu conselho possa continuar as discussões com a Frontier e a JetBlue Airways.

A Reuters informou inicialmente o atraso planejado.

Nos últimos meses, a JetBlue e a Frontier, lideradas pelo influente investidor de companhias aéreas Bill Frank, cancelaram repetidamente suas ofertas pela Spirit, em uma tentativa de criar a quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos.

Fontes disseram à Reuters, que pediu para não ser identificada porque as discussões são confidenciais, disse que a votação dos acionistas da Spirit, que já foi adiada duas vezes, foi adiada pela terceira vez para dar à Spirit e à JetBlue tempo para finalizar um acordo.

A Spirit disse que agora planeja realizar uma reunião especial em 15 de julho.

O CEO da JetBlue, Robin Hayes, disse em um comunicado que a companhia aérea foi “encorajada por nossas discussões com a Spirit e espero que agora reconheçam que os acionistas da Spirit indicaram sua preferência clara e encantadora por um acordo com a JetBlue”.

A JetBlue apresentou uma oferta em dinheiro de US$ 3,7 bilhões no mês passado, mas a Spirit estava relutante em aceitar a oferta financeiramente mais atraente da JetBlue devido a preocupações de que seria rejeitada pelos reguladores antitruste, segundo as fontes.

JetBlue já enfrenta um processo do Departamento de Justiça dos EUA por sua parceria com a American Airlines (AAL.O) nas áreas de Nova York e Boston.

Não há certeza de que a JetBlue fornecerá à Spirit as garantias necessárias na frente regulatória para fechar um acordo, e a Frontier, que já melhorou sua oferta, pode retornar com uma nova oferta, acrescentaram as fontes.

O acordo da Frontier também deve enfrentar escrutínio antitruste. Mas a Spirit e alguns analistas dizem que esse acordo tem mais chances de obter uma aprovação dos reguladores.

Ambos os expositores veem a Spirit como uma oportunidade de expandir sua presença doméstica e remodelar o setor aéreo dos EUA, que é amplamente dominado por quatro companhias aéreas domésticas. A aquisição por qualquer um dos expositores ocorrerá em um momento em que a indústria enfrenta atualmente uma escassez de mão de obra e aeronaves.

Na semana passada, a Spirit teve que adiar a votação dos acionistas para 8 de julho. As fontes disseram que não tinha acionistas suficientes para apoiar o acordo da Frontier na época.

