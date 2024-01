SpaceX Starlink será lançado na noite de domingo de Cabo Canaveral

Atualizações: Role para baixo para ver a cobertura ao vivo da decolagem do foguete SpaceX Falcon 9 às 20h52 EST no domingo, 14 de janeiro.

A SpaceX adiou seu horário de decolagem para 20h52 para lançar um foguete Falcon 9 do Complexo de Lançamento 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O Falcon 9 implantará uma constelação de 23 satélites de internet Starlink, que estão posicionados dentro da fáscia no topo do foguete de 230 pés de altura. O 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial estima as chances de um clima de “decolagem” em 80 por cento, sendo espessas camadas de nuvens o principal perigo.

A SpaceX não anunciou publicamente por que a missão Starlink 6-37 de sábado foi inicialmente adiada.

Não são esperados estrondos sônicos locais esta noite. Depois de subir em direção ao céu ao longo de uma trajetória sudeste, o propulsor do primeiro estágio do foguete terá como objetivo pousar em um navio drone no mar cerca de 8 minutos e meio após a decolagem.

Atualização às 21h: O primeiro estágio de um foguete Falcon 9 acaba de pousar a bordo do navio drone da SpaceX, A Shortfall of Gravitas, no Oceano Atlântico, completando sua 12ª missão.

Atualização 20h52: A SpaceX acaba de lançar um foguete Falcon 9 transportando 23 satélites Starlink do Complexo de Lançamento 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Atualização 20h47: A transmissão ao vivo do lançamento da SpaceX no X (antigo Twitter) agora está postada no topo desta página.

A decolagem está programada para cinco minutos da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Atualização 20h40: Doze minutos antes do lançamento programado do Falcon 9 da SpaceX, às 20h52, a contagem regressiva parece estar ocorrendo conforme planejado. O reabastecimento ainda está em andamento no Complexo de Lançamento 40.

Como lembrete, aqui está uma lista dos principais marcos da contagem regressiva. T menos:

7 minutos: O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento.

O Falcon 9 inicia o resfriamento do motor antes do lançamento. 1 minuto: O computador de comando de vôo inicia as verificações finais de pré-lançamento; A pressão do tanque de combustível começa até atingir a pressão de cruzeiro.

O computador de comando de vôo inicia as verificações finais de pré-lançamento; A pressão do tanque de combustível começa até atingir a pressão de cruzeiro. 45 segundos: O diretor de lançamento da SpaceX verifica o início do lançamento.

O diretor de lançamento da SpaceX verifica o início do lançamento. 3 segundos: O módulo de controle do motor controla o início da sequência de ignição do motor.

O módulo de controle do motor controla o início da sequência de ignição do motor. 0 segundos: Falcão decolando 9.

Atualização 20h34: A missão desta noite marca o 12º vôo do impulsionador do primeiro estágio do Falcon 9, disse a SpaceX.

Após a separação do estágio, o booster está programado para pousar no navio drone A Shortfall of Gravitas no Oceano Atlântico 8 minutos e 13 segundos após a decolagem.

O impulsionador já lançou anteriormente o SES-22, a missão HAKUTO-R 1 do ispace, a missão Hispasat Amazonas Nexus, CRS-27 e sete missões Starlink, informou a SpaceX.

Atualização 20h21: Os procedimentos de reabastecimento do foguete Falcon 9 estão em andamento no Complexo de Lançamento 40, acaba de anunciar a SpaceX.

Isso significa que a missão Starlink 6-37 desta noite está agora comprometida com a decolagem às 20h52, caso contrário, o lançamento deverá ser adiado.

Atualizado às 20h05: Na quarta-feira, um foguete SpaceX Falcon 9 lançará quatro astronautas europeus à Estação Espacial Internacional a bordo de uma cápsula Dragon.

Detalhes da missão Axiom-3:

Lançamento alvo: 17h11

17h11 localização: Plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy.

Plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy. Cobertura ao vivo: Começa 90 minutos antes da decolagem em floridatoday.com/space.

Atualização 19h26: A SpaceX acaba de anunciar que a decolagem desta noite foi adiada novamente para 20h52.

Oportunidades adicionais de backup estão disponíveis até 23h25, se necessário.

Atualização 19h15: O loop do radar do Serviço Meteorológico Nacional mostra uma linha de chuva diminuindo gradualmente ao sul do Cabo Canaveral.

Atualização 18h48: As tripulações da SpaceX atrasaram o horário de decolagem previsto para esta noite das 19h27 às 20h05.

Chuva e nuvens pesadas prevaleceram durante grande parte da tarde e noite em toda a Costa Espacial.

