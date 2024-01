Equipes da SpaceX lançam foguete Falcon 9 na missão Starlink do Cabo Canaveral – Spaceflight Now

Atualização às 19h52 EST: A SpaceX cancelou a tentativa de lançamento de sábado.

A SpaceX parou de tentar lançar o Starlink na noite de sábado. O foguete Falcon 9 transportando 23 satélites Starlink agora tem como alvo a decolagem às 19h27 EDT (0027 UTC) no domingo, 14 de janeiro, do Complexo de Lançamento Espacial 40 (SLC-40) na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

A empresa fazia lançamentos aproximadamente a cada quatro dias a partir do Cabo no final de 2023. No entanto, o ritmo de lançamentos na Costa Leste diminuiu um pouco com um dos dois drones baseados na Flórida, “basta ler as instruções”. “,” permanece à margem após ser prejudicado durante o processo de recuperação reforçada no final de dezembro.

O Spaceflight Now terá cobertura de lançamento ao vivo começando uma hora antes da decolagem.

O impulsionador de primeiro estágio que apoia o lançamento de sábado à noite, número de cauda B1073, fará seu 12º vôo na missão Starlink 6-37. Sua linhagem inclui o lançamento do módulo de pouso HAKUTO-R Mission 1 da ispace, a 27ª missão Commercial Resupply Services (CRS-27) da SpaceX e sete missões Starlink.

Cerca de 8,5 minutos após a decolagem, o B1073 pousará o drone “A Shortfall of Gravitas”. Este será o 57º pouso na ASOG e o 263º pouso de um veículo SpaceX até o momento. A SpaceX também procurará restaurar a aerodinâmica da carga útil.

Starlink impulsiona o negócio

As missões Starlink foram e continuam a ser a base do modelo de negócios da SpaceX. Durante uma palestra da empresa publicada nas redes sociais, o fundador da SpaceX, Elon Musk, disse que dos 96 voos do Falcon em 2023, dois terços deles serão para missões Starlink.

Musk observou que a família russa Soyuz lançou 63 foguetes em um ano, um recorde anterior. Usando apenas um foguete Falcon 9, a SpaceX lançou 63 missões Starlink até 2023. Ele zombou do ritmo cada vez maior de lançamentos, impulsionados por satélites de Internet de banda larga.

“Por um tempo, eu estava postando algo como, ‘Este é o lançamento que acabou de acontecer ou o que está acontecendo agora?'” “Houve três lançamentos no espaço de alguns dias”, disse Musk. “Todos [96] Eu esqueci, tudo aconteceu. Então, apenas uma grande ajuda para a equipe Falcon.

Musk observou que eles continuarão voando Starlink V2 Minis até que o foguete Starship possa começar a lançar satélites Starlink V2 de tamanho real, que Musk disse que podem eventualmente ser chamados de Starlink V3.

“Tecnicamente, o maior e mais importante objetivo do Starlink é fazer com que a latência média seja inferior a 20 milissegundos”, disse Musk, acrescentando que, em última análise, deseja que a rede seja mais rápida do que um sistema terrestre. Minutos depois, ele ressaltou que o Starlink não tinha como objetivo substituir a Internet terrestre.

“Funciona muito bem em áreas escassamente povoadas, mas não será capaz de competir em cidades densamente povoadas”, disse Musk. “São situações realmente de baixa densidade e é aí que realmente está a necessidade.”

Ele também disse que estão trabalhando para ativar o serviço Starlink em mais da metade da população mundial até o final de 2024. Musk acrescentou que também estão oferecendo o que chamou de terminal de usuário Starlink Mini “que cabe em uma mochila”. “

Grandes ambições

A SpaceX espera exceder em muito seu ano recorde de lançamento em 2023. Musk disse que sua meta é atingir aproximadamente 150 lançamentos, sem incluir os lançamentos de Starship. Para conseguir isso, a SpaceX precisa aumentar a taxa de rotação de suas três plataformas de lançamento.

Musk disse que espera reduzir essa taxa para menos de 24 horas até o final do ano. No entanto, ele não entrou em detalhes sobre as etapas que a SpaceX tomará para atingir esse objetivo no nível da infraestrutura da plataforma.

No entanto, foi relatado que eles estão trabalhando para duplicar as qualificações de lançamento da frota de reforço Falcon da primeira fase.

“Restauramos o 19º voo. Agora estamos qualificando o Falcon 9 para ser capaz de fazer 40 voos”, disse Musk. “E então, não vamos esquecer a recuperação justa porque, na verdade, muitas pessoas não percebem isso. estamos restaurando interfaces também.”

Musk disse que eles restauraram a aerodinâmica da carga 300 vezes. Eles esperam adicionar mais dois ao número após a passagem de sábado à noite.