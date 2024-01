Especialistas criticam a SpaceX depois que o segundo voo de teste da empresa resultou em uma explosão devastadora que “queimou” uma área local

A SpaceX continua a ser criticada por ambientalistas que afirmam que as ações da empresa estão colocando em risco a vida selvagem e o meio ambiente no sul do Texas.

A empresa aeroespacial realizou vários lançamentos de sua espaçonave em Boca Chica, Texas. Abril de 2023 marcou um aniversário Primeiro teste quase orbital Para a espaçonave, considerada o foguete mais poderoso já construído.

Mas o míssil explodiu – aparentemente Evento planejado – levantou uma nuvem de destroços que se instalou sobre uma cidade a seis milhas de distância e causou uma correnteza semelhante Para um terremoto.

“Foi realmente assustador”, disse um morador local Dizer Tempos de Nova York.

Os motores do foguete também arrancaram parte da plataforma de lançamento de concreto, e pedaços de concreto da plataforma voaram, danificando um carro estacionado em uma cidade próxima.

O lançamento da espaçonave Starship em novembro de 2023 resultou em uma explosão semelhante que enviou destroços por toda a região mencionado Em maio Santo Antonio.

Essas explosões também afetaram o meio ambiente local, já que a praia e as planícies de maré próximas à plataforma de lançamento foram atingidas por pedras gigantes de concreto e outros detritos. Seguiram-se vários incêndios florestais – à beira de 150 acres Queimado no primeiro incêndio, enquanto 11 acres “Dunas de areia sensíveis” foram danificadas no segundo, segundo MySA.

Friends of Wildlife, um grupo ambiental local, disse ao MySA que a área é importante Lar Para espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção, como o gato selvagem, o falcão peregrino, a tarambola, o nó vermelho, a tarambola nevada e o trilho preto. É também um local importante para a primavera e o outono Migração de passáros. E a Tartaruga marinha ridley de Kemp MySA relatou ninhos a apenas 400 metros do local de lançamento.

Embora o impacto geral sobre a vida selvagem seja desconhecido, a explosão de abril “queimou” uma população de caranguejos azuis e sete ovos de codorna dentro de um parque estadual local. Os biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA ficaram incrédulos quanto aos danos ambientais causados ​​pela liberação.

A SpaceX também recebeu reação negativa por seus planos de despejar água poluída que degrada áreas úmidas. A empresa solicitou recentemente a alienação de mais de 200.000 Galões de esgoto de South Bay e muito mais 1.100 As pessoas enviaram comentários em oposição à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, de acordo com MySA.

disse Jim Chapman, presidente da FOWC porta Que apesar do ambiente local Pode não parecer muito“É uma área muito importante para muitas aves limícolas e é um habitat vital para muitos animais ameaçados de extinção. Não existem muitos lugares como este; é uma área única.”

Enquanto isso, fundador e proprietário da SpaceX Elon Musk (@elonmusk) mudou para o Twitter, anteriormente conhecido como X, em abril de 2023 Dizer: “Parabéns @SpaceX Equipe em um lançamento beta emocionante para Starship! Eu aprendi muito para [the] Próximo lançamento de teste em alguns meses.

