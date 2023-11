Solana disparou em valor em meio à alta das altcoins, com seu preço quase triplicando no mês passado

O preço do token Solana disparou na quarta-feira em meio ao aumento contínuo das altcoins e às declarações otimistas sobre o token da popular investidora em tecnologia Cathie Wood.

As ações da Solana subiram recentemente cerca de 10%, para US$ 61,36. No início do dia, subiu até 16%. Seu preço quase triplicou no mês passado.

O aumento ocorre um dia depois que a CEO da Ark Invest, Cathie Wood, elogiou seu desempenho este ano na CNBC.

“Solana está fazendo um trabalho muito bom”, disse ela ao “Squawk Box” da CNBC na terça-feira. “Ether era mais rápido e mais barato que Bitcoin [back] De dia – foi assim que conseguimos o éter. Solana mais rápido e [more] Custo-benefício do que éter.

Wood continuou dizendo no CNBC Pro Talks que ela “realmente gosta de Solana”, ao mesmo tempo em que observou que seu tempo de inatividade – o tempo em que a rede está fora do ar, em manutenção ou passando por uma interrupção – é “muito maior do que para Ethereum”.

“As pessoas estão dispostas a tolerar isso porque talvez os tamanhos das transações não sejam tão grandes ou por algum motivo não sejam tão importantes, elas só querem velocidade e custo como prioridade máxima”, disse Wood à CNBC PRO. “Cada um [the networks] “Ele terá um lugar.”

Solana, o sexto maior token de criptomoeda em valor de mercado, de acordo com a CoinGecko, tornou-se um queridinho do mundo das criptomoedas no mercado altista de 2021, pois vendeu aos investidores uma visão de algo como Ethereum, mas sem as transações lentas e caras.

A atividade no Solana tem aumentado ao longo do ano, especialmente em protocolos de staking líquidos como o Jito, de acordo com o provedor de dados Kaiko. A moeda liderou a lista das altcoins mais negociadas disponíveis nas bolsas dos EUA este ano, ultrapassando Dogecoin, Litecoin, MATIC da Polygon e XRP da Ripple.

Mais recentemente, o token segue uma recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas liderada pelo Bitcoin, que começou em 24 de outubro, quando a moeda dobrou no ano e ultrapassou US$ 35.000 pela primeira vez desde maio de 2022. Pouco depois, o éter atingiu um nível psicológico fundamental. Nível de $ 2.000. Historicamente, a ascensão das altcoins tende a seguir o éter.

“Depois de 24 de outubro, o Bitcoin começou a perder impulso, o que durante os mercados em alta do Bitcoin levou os traders a descerem na curva de risco e recorrerem às altcoins como forma de obter lucros enormes”, disse Mikolaj Zakrzowski, analista do provedor de dados CryptoQuant.

Nesta época do ano passado, a moeda estava enfrentando um momento difícil depois que a explosão da FTX a fez cair 70% em dois dias e foi negociada brevemente abaixo de US$ 10. A FTX e seu agora caído líder Sam Bankman Fried são amplamente creditados por fornecerem dinheiro e recursos significativos para que o projeto Solana o concretize.

Solana subiu cerca de 510% este ano e foi uma das criptomoedas com melhor desempenho em 2023. Em comparação, Bitcoin e Ether subiram cerca de 120% e 68%, respectivamente.