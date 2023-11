Dispositivos de digitalização de cartão de crédito foram encontrados em 5 Market Baskets em Massachusetts e New Hampshire

Dispositivos de fraude de cartão de crédito foram encontrados em 5 Market Baskets em Massachusetts e New Hampshire

Dispositivos de fraude de cartão de crédito foram encontrados em 5 Market Baskets em Massachusetts e New Hampshire

SOMERVILLE – A polícia está investigando cinco comunidades depois de afirmar que ladrões colocaram dispositivos de clonagem em leitores de cartão de crédito e débito nos supermercados Market Basket em New Hampshire e Massachusetts.

Os locais onde os dispositivos foram encontrados foram Concord, Nashua, New Hampshire, e Haverhill, Reading, e Somerville, Massachusetts. Uma loja do Walmart em Concord, New Hampshire, também foi alvo, disse a polícia.

“Acho que hoje em dia tudo tem que ser supermonitorado por causa dos golpistas que estão por aí”, disse a compradora Becca Soares. Ela é cautelosa como consumidora, especialmente depois de ouvir que a cesta de compras de Somerville, onde ela faz compras, foi um dos alvos onde os ladrões colocaram os chamados dispositivos de skimming nos leitores e possivelmente roubaram informações confidenciais. “Acho que é uma maneira fácil de ganhar dinheiro e todo mundo está procurando maneiras fáceis de ganhar dinheiro hoje em dia.”

A polícia disse que os skimmers obstruem os leitores de chips, forçando os clientes a passar seus cartões. A tarja magnética dos cartões contém informações confidenciais. A polícia é frequentemente vendida a terceiros ou ao mercado negro, disse John Thomas, vice-chefe do Departamento de Polícia de New Hampshire Concord. Os cartões são então copiados e as compras são feitas, disse ele.

A Polícia de Concord divulgou fotos de vigilância de possíveis suspeitos usando máscaras cirúrgicas e chapéus Scally. A Polícia de Redding também divulgou uma foto de vigilância adicional, onde disse que um dos suspeitos distraiu o balconista da loja, enquanto outro foi trabalhar. Isso pode ser feito de forma rápida e fácil e deve ser um sinal de alerta para os consumidores verificarem o dispositivo se o chip estiver bloqueado, disse a polícia.

Foto do suspeito procurado por plantar skimmers de cartão de crédito em Market Baskets em Massachusetts e New Hampshire. Concord, Departamento de Polícia de Nova Hampshire



“Verifique a parte superior do dispositivo, retire-o e, se houvesse um dispositivo de skimming ali, ele explodiria. Eles não são muito seguros”, disse Thomas. Ele disse que geralmente é um grupo que atua na área que tem como alvo lojas movimentadas, especialmente nesta época do ano, quando os consumidores costumam gastar muito dinheiro.

A polícia disse já ter ouvido falar de várias vítimas cujas informações foram roubadas e está pedindo a qualquer pessoa que faça compras nessas lojas durante as últimas duas semanas de outubro que verifique seus dados bancários.

Mais notícias da CBS