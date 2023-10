Semana 5: New York Jets no Denver Broncos – atualizações ao vivo

Recebemos todas as atualizações do confronto de hoje entre o Denver Broncos e o New York Jets na semana 5. Junte-se a nós na seção de comentários durante a partida.

atualizar: O Broncos entrou em colapso no segundo tempo para perder para o Jets e caiu para 1-4 na temporada.

O Denver Broncos tentará acumular uma sequência de vitórias após um início péssimo, mas precisará cuidar do visitante Jatos de Nova York Primeiramente. Ambas as equipes tiveram um péssimo início de temporada com 1-3 e uma vitória será vital para ambas nesta fase.

Uma coisa para ficar de olho é o relatório de Adam Schefter de que os Broncos estão tentando se tornar um vendedor ativo antes do prazo final de negociação da NFL, em 31 de outubro. Teremos que ver se uma vitória hoje muda essa narrativa ou se a liquidação apenas começou em Denver.

O pontapé inicial está marcado para 14h25, horário Mile High, no domingo, 8 de outubro de 2023, no Empower Field em Mile High em Denver, Colorado. O jogo será transmitido pela CBS com o anúncio de Andrew Catalon, Tiki Barber e Matt Ryan. Você também pode verificar isso Saiba se o jogo terá transmissão na sua cidade aqui Ou verifique as estações afiliadas à rede local de rádio dos Broncos.

Previsões de Broncos x Jets

Tive um ataque de pessimismo ao fazer minhas escolhas esta semana. A defesa dos Jets parecia tão boa na semana passada contra Patrick Mahomes que senti que eles conseguiriam uma vitória apertada aqui sobre o Broncos esta semana. Claro, agora que chegou o dia do jogo, sinto que o Denver é provavelmente o melhor time aqui. Os Jets estão 1-9 em seus últimos 10 jogos e isso é certamente um pouco pior do que o Denver no mesmo período. Então vá bronco!

Broncos vs. Jatos no jogo

Consulte Mais informação