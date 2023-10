Os Cowboys Dak Prescott e Mike McCarthy não esperavam uma derrota ‘modesta’ para o 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – O Dallas Cowboys tinha a Semana 5 marcada em seus calendários, ansioso para vingar a recente derrota nos playoffs para o 49ers em um jogo “Sunday Night Football” no horário nobre no Levi’s Stadium.

Mas as coisas não saíram como planejado. San Francisco venceu Dallas rumo à vitória por 42-10, deixando o quarterback Dak Prescott e o técnico dos Cowboys, Mike McCarthy, coçando a cabeça.

“Eu não esperava”, disse Prescott após o jogo. “…Coloque tudo nisso e leve um soco na boca. Ligue [the Cowboys’ loss] Algumas semanas atrás, fui humilhado contra o Arizona, mas este pode ser o jogo mais humilde do qual já participei. “Me senti bem com a preparação, me senti bem com tudo, sinceramente, vindo para esse jogo, e os jogos, eles nos venceram em todos os aspectos.”

Prescott encerrou a derrota dos Cowboys por 14 de 24 passes com 153 jardas, um touchdown, três interceptações e um rating de passe de 51,6. Ele foi demitido três vezes por uma defesa do 49ers que estava ansiosa para provar que ainda era a melhor da NFL, apesar da unidade de Dallas ter rendido uma média baixa da liga de 10 pontos por jogo antes da disputa.

O domínio defensivo dos Cowboys desmoronou no domingo, quando confrontados com a força consistente que é o ataque dos 49ers, quando o quarterback Brock Purdy completou 17 de 24 passes para 252 jardas, quatro touchdowns, um rating de 144,4 e, talvez o mais importante, zero escolhas. .

A estrela do running back do 49ers, Christian McCaffrey, marcou um touchdown em seu 14º jogo consecutivo, enquanto George Kittle marcou o primeiro jogo de touchdown triplo em seus sete anos de carreira na NFL. Foi uma noite memorável em São Francisco e McCarthy espera que Dallas possa aprender com isso.

“Bem, a explicação: uma derrota muito modesta. Afirme o óbvio”, disse McCarthy após o jogo. “…O mais importante para nós é sermos responsáveis. Foi obviamente humilhante, mas é um jogo. Acho que expressei isso durante a semana; [the 49ers] Eles estavam jogando muito bem nisso. Sabíamos que a nossa defesa enfrentava um grande desafio. Fiquei muito impressionado com o que eles estão fazendo ofensivamente e, honestamente, começando por mim, não fiz um bom trabalho esta noite. …

“Temos trabalho a fazer. Temos muito trabalho a fazer.”

McCarthy descreveu a partida como um “soco no estômago” e um “chute na bunda”. Ele e Prescott disseram acreditar que a preparação dos Cowboys para o jogo – que incluiu uma análise completa dos contatos de Trey Lance no 49ers – foi mais do que adequada.

Mas o 49ers marcou mais de 30 pontos pela quinta vez nesta temporada, saltou para um recorde de 5 a 0 na temporada de 2023 da NFL e provou que o dono dos Cowboys, Jerry Jones, estava certo quando disse na semana passada que San Francisco é o favorito do Super Bowl. De acordo com ESPN Stats & Info, os Cowboys permitiram 42 pontos na noite de domingo, tornando-os o primeiro time desde os Raiders de 1990 a permitir mais pontos em seu quinto jogo da temporada do que em seus primeiros quatro jogos combinados.

“Eles nos venceram nas três fases… jogaram muito bem, mas nós não, e essas foram as áreas em que pensei que demos um passo como equipe. Não esperava isso”, disse McCarthy.

O técnico dos Cowboys também acrescentou que Purdy jogou “muito bem” contra o Dallas com alguns “grandes arremessos”. Foi a segunda vez que Purdy deu uma derrota aos Cowboys em menos de um ano, depois que os 49ers os eliminaram na temporada passada, em janeiro, com uma vitória por 19-12 em um jogo de playoffs divisionais da NFC.

Prescott, que ainda não disputou uma partida do campeonato da NFC, sabe que os Cowboys provavelmente terão que superar os 49ers novamente nesta temporada se quiserem chegar ao topo da montanha da NFL.

“Obviamente eles estão mais à frente do que nós agora, mas sim, temos que diminuir essa lacuna e estar preparados”, disse Prescott. “Para chegar onde queremos, sabemos que teremos que passar por esse time e muito provavelmente voltar por esse lugar.”

