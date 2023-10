Assista à Maratona de Chicago de 2023 ao vivo – NBC Chicago

Observação: A NBC Chicago fará uma transmissão ao vivo com cobertura completa da corrida a partir das 7h do dia 8 de outubro de 2023, no player acima.

A Maratona de Chicago do Bank of America está aqui e você pode assistir toda a ação ao vivo.

A transmissão ao vivo da Maratona de Chicago começa às 7h CST de hoje, domingo, 8 de outubro, com cobertura dos principais atletas, momentos de vitórias de elite e amigos e familiares cruzando a linha de chegada até as 15h.

Esteja você fora, em casa ou no trabalho, você pode assistir à cobertura completa ao vivo da Maratona de Chicago na NBC 5, NBCChicago.com ou no aplicativo NBC Chicago de qualquer lugar nos EUA e no México, bem como na NBC Chicago. Aplicativo de streaming de notícias no Roku, Samsung TV e Peacock. A Telemundo também oferecerá a transmissão da Maratona de Chicago em TelemundoChicago.com E o aplicativo Telemundo Chicago.

A transmissão ao vivo com cobertura completa começa às 7h online e na NBC 5. A cobertura continuará até as 11h na televisão, e a câmera da linha de chegada ao vivo será transmitida até as 15h no aplicativo e site da NBC Chicago.

Este ano, a transmissão da maratona e cobertura digital da NBC 5 também será transmitida no Peacock. Para assistir à Maratona de Chicago no streaming da NBC 5, NBC Chicago News no Peacock, vá para PeacockTV. com Ou baixe o aplicativo Peacock gratuito em seu dispositivo de streaming, telefone ou tablet (disponível para Iphone ou Android).

Primeiramente, Acesse PeacockTV.com Ou baixe o aplicativo Peacock gratuito para seu dispositivo de streaming, telefone ou tablet. Está disponível para Iphone ou Android.

Em seguida, clique na guia “Canais” no aplicativo.

Percorra os canais para Notícias da NBC Chicago.

Selecione o bloco Live TV na tela inicial da Roku TV e clique no botão de seta para a esquerda. ou

Abra o aplicativo Roku Channel, toque no botão de seta para a esquerda para acessar o menu de navegação direito e role para baixo até Canal 4114 E selecione TV ao vivo.

Vá para o painel Todos os canais na sua TV, site conectado ou dispositivo móvel. Clique aqui para assistir on-line.

Clique em “Notícias locais” e vá para NBC Chicago News.

Abra o aplicativo Xumo Play em seu dispositivo móvel ou plataforma de streaming favorita.

O guia ao vivo possui uma lista vertical de seções de conteúdo. Role para baixo até a última opção, Notícias locais.

Percorra as opções locais e selecione Notícias da NBC Chicago.



Quando será a Maratona de Chicago de 2023?

A 44ª Maratona de Chicago está programada para começar em 8 de outubro de 2023.

O que é o fim de semana da Maratona de Chicago?

Fechamentos significativos de estradas estão em vigor para a Maratona de Chicago do Bank of America para garantir uma experiência segura de corrida e visualização. Clique aqui para ver os fechamentos de estradas para a Maratona de Chicago de 2023.

Qual é o percurso da Maratona de Chicago de 2023?

A rota de 42 quilômetros leva os corredores por seis pontes do Rio Chicago, estendendo-se ao norte até Sheridan Road e DuSable Lake Shore Drive, enquanto segue para o sul até a 35th Street.

Clique aqui para dar uma olhada no mapa do percurso da maratona deste ano.