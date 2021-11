Ronaldo ambiciona um lugar no WCup de Portugal

Veja o que está acontecendo no futebol europeu no domingo:

Grupo A

A chance de Cristiano Ronaldo de jogar em sua última Copa do Mundo depende do resultado da vitória de Portugal na partida contra a Sérvia. Ambas as equipas estão equilibradas com pontos no Grupo A antes do encontro em Lisboa e não podem ser apanhadas pelas restantes. Portugal tem o melhor saldo de golos. A Sérvia empatou em 2 a 2 na última posição e empatou em 2 a 2 com Portugal em março. A Irlanda vai para o Luxemburgo com os dois já expulsos. Apenas os vencedores do grupo se qualificarão automaticamente para o torneio de 2022 no Catar. O vice-campeão enfrenta uma vaga no playoff com os outros nove segundos classificados e duas equipes vencedoras da Liga das Nações da UEFA para determinar as três últimas colocações europeias.

Grupo B

A Espanha separa as duas equipes por apenas um ponto na eliminatória final contra a Suécia e tem a chance de vencer a Copa do Mundo diretamente. A Espanha pode empatar em Sevilha, a Suécia precisa de uma vitória para evitar os playoffs. O técnico da Suécia, John Anderson, não disse se o astro de 40 anos terá Sladon Ibrahimovic depois de jogar mais de 90 minutos na chocante derrota de quinta-feira por 2 a 0 na Geórgia. A Espanha deve ter o meio-campista Sergio Busquets de volta ao time titular. Espera-se que 50.000 pessoas se reunam no Estádio La Corduza. A Grécia governa Kosovo, ambos já expulsos.

Grupo H

A Croácia anfitriã enfrenta a Rússia, líder do Grupo H, na partida principal. A um jogo do fim, a Rússia tem 22 pontos, dois a mais que a Croácia. As outras quatro equipes do grupo não podem progredir. Malta (5 pontos) viaja para a Eslováquia (11) e Chipre (5) para a Eslovênia (11).

Grupo J

A Alemanha já venceu com facilidade o time e está jogando na Armênia. A Macedônia do Norte está em segundo lugar e busca uma vaga nos playoffs para se aproximar de sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Trata a Islândia. O Liechtenstein enfrenta a Romênia, terceira colocada, um ponto atrás da Macedônia. A Armênia também pode jogar nos playoffs.

___

Mais AP Futebol: https://apnews.com/hub/soccer e https://twitter.com/AP_Sports