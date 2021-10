Faraó, Portugal (AP) – Cristiano Ronaldo somou seu gol no futebol internacional masculino ao ajudar Portugal na vitória por 3 a 0 sobre o Catar em um amistoso no sábado, enquanto a Sérvia assumiu a liderança nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ronaldo marcou 110 gols no Ali Day do Irã no mês passado, marcando duas vezes contra a Irlanda 111. Desde então, ele perdeu duas partidas por Portugal, incluindo outra vitória por 3-1 sobre o Catar. Copa do Mundo do próximo ano.

De volta ao Estádio Al Corve, Ronaldo marcou 112 gols aos 372 minutos de perto com o pé esquerdo após um passe do Theco Dolot do Manchester United.

O técnico Fernando Santos derrotou Ronaldo no intervalo antes de Jose Fondeo dobrar a vantagem. Rafael Lee vai substituir Ronaldo?

Ronaldo apareceu pelo seu 181º Portugal, mais no futebol internacional europeu do que Sergio Ramos criou para a Espanha. Ramos não jogou com a Espanha por vários meses devido a lesão.

Sérvia Leeds

Enquanto Portugal manteve a sua forma vitoriosa, os seus rivais para chegar ao Campeonato do Mundo estavam activos na sua selecção europeia de qualificação.

A Sérvia venceu Portugal por 1-0 em Luxemburgo para liderar o Grupo A. Esta vitória deu aos sérvios um ponto a mais do que Portugal.

Dusan Vilhovic venceu a Sérvia depois de Milos Veljkovic claramente disputar o 68º lugar.

Portugal recebe o Luxemburgo na terça-feira, enquanto a Sérvia recebe o Azerbaijão.

Irlanda, finalmente

O técnico da Irlanda, Stephen Kenny, conquistou sua primeira vitória em 13 partidas ao vencer o Azerbaijão por 3 a 0 em Baku.

A Irlanda está em segundo lugar na última posição, com cinco pontos, um ponto a mais que o Luxemburgo. O Azerbaijão foi o último do grupo com um ponto.

O atacante Callum Robinson marcou os dois primeiros gols da Irlanda.

Ele acertou de fora no sétimo, após receber a bola de James McLean. Enquanto os donos da casa pressionavam pelo empate, Robison venceu por 39-0 e fez o 2-0.

O suplente Seidosi O’Keefe deu a volta à vitória necessária ao marcar o primeiro golo pela Irlanda.

Robinson foi o centro das atenções na Irlanda esta semana, após a revelação de que ele não havia sido vacinado para COVID-19, apesar de ter sido testado positivo para o vírus corona duas vezes.