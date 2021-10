“Desde o início do processo de vacinação neste país morreram 467 pessoas totalmente vacinadas contra o novo vírus corona, segundo relatório divulgado sexta-feira pelos Institutos Nacionais de Saúde sobre as Linhas Vermelhas do Dr. Ricardo Jorge (INSA) ‘. É duas a quatro vezes menos.

Este é o parágrafo de abertura de uma reportagem sobre o ECO Online, que mostra a última reivindicação em questão.

Por exemplo, desses 467 óbitos, 126 ocorreram em setembro, quando totalmente vacinados, o ECO equivalia a 58% do total de óbitos.

“Essa parcela foi maior para aqueles que morreram com a vacina de forma incompleta (13 mortes, 6%) e maior do que aqueles que não foram vacinados (4), ou seja, mais pessoas que foram vacinadas morreram do que aquelas que não foram vacinadas, “disse o relatório.

Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que as vacinas perdem sua eficácia com o tempo (Clique aqui)Especialmente em idosos (Clique aqui) -Portugal agora tem 85% do país totalmente vacinado, então as pessoas (alguma coisa) correm maior risco de serem totalmente vacinadas do que aquelas que não estão vacinadas.

Mas o que este relatório se refere é que os estudos conduzidos em uma vasta esfera não parecem proteger as pessoas de casos de vacina de alta dose-19.

Novamente, isso não é “um choque”: há meses está claro que a vacina não interromperá a propagação ou infecção.

Mas um estudo publicado há 10 dias na verdade citou Portugal dizendo que a vacina de ‘alta dose’ não foi eficaz contra os eventos e que eles pareciam estar relacionados a isso.

O estudo foi submetido ao European Journal of Epidemiology (Clique aqui): “” Uma comparação entre a Islândia e Portugal ilustra ainda mais a falta de uma ligação significativa entre a população totalmente vacinada e os novos casos COVID-19. Ambos os países têm mais de 75% de sua população totalmente vacinada e têm mais de 1 milhão de casos de COVID-19 per capita do que países como Vietnã e África do Sul, com cerca de 10% de sua população sendo vacinada.

Uma análise da situação atual nos Estados Unidos: “Como uma grande porcentagem da população está totalmente vacinada, não há sinal significativo de casos de Govt-19”, continua o estudo.

Isso também coloca as coisas de maneira leviana. Os dados realmente mostram que os distritos com taxas de vacinação mais altas têm taxas de transferência mais altas; Os distritos com baixas taxas de (baixas) imunizações são classificados como distritos de ‘baixa transmissão’.

Em Portugal, ainda ontem, outro texto do ECO dizia: “Municípios de alto risco sobem para 22 … 22 municípios do país têm mais de 240 casos de Covit-19 por 100.000 habitantes, mais três que na semana passada, esta sexta-feira no DGS (Direcção de Saúde Pública)) Segundo dados publicados ”.

Por outras palavras, no dia em que a chefe de saúde da DGS, Grena Freidas, disse que Portugal tinha chegado ao ponto de vacinar totalmente 85% da sua população contra o Govt-19, os municípios disseram que o vírus era mais do que “seguro”. Na semana anterior (85% ainda não atingido).

“Já são dois municípios, onde o risco (neste caso de câmbio) é agora“ muito alto ”: Alvito (perto de Lisboa) com 2.391 novos casos por 100.000 habitantes e Cuba (Allendez) 968 casos com um total de 14 dias de eventos .

“No segundo maior nível de risco elevado, o número de concelhos passou de dois para quatro, sendo Alcotim (Algarkov) onde a transmissão opera em 14 dias de 674 novos casos por 100.000; em Argônio (819 novos casos), Beja (519) e Ferreira du Allendez (602) Casos) ”.

Como o risco / câmbio continua em outubro é importante. Mas de acordo com o estudo “O aumento de COVID-19 não foi relacionado aos níveis de vacina em 68 países e 2947 distritos nos Estados Unidos. O primeiro passo é confiar menos na vacina como tática primária para mitigar Covit-19, e “Outras intervenções farmacológicas e não farmacológicas. “

Os resultados finais do estudo são os seguintes: Estigmatizar pessoas pode fazer mais mal do que bem. É importante ressaltar que outros esforços de prevenção não farmacológica (por exemplo, a importância da higiene básica de saúde pública, como manter uma distância segura ou promover métodos de teste mais frequentes e baratos, como lavar as mãos) precisam ser renovados para restaurar o equilíbrio de aprendizagem. Da mesma forma, continuamos a conviver com as várias mudanças sazonais do vírus influenza de 1918, 100 anos após Govt-19.

natasha.donn@algarveresident.com