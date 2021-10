Portugal avança para a terceira fase da abertura pós-epidemia

Este país é agora o país mais vacinado do mundo

Ontem, o primeiro-ministro português, Antonio Costa, anunciou o próximo passo para flexibilizar os controles no país à medida que a epidemia do governo diminui. Novas liberdades se aplicam De 1 de outubro E isso é possível graças Taxa de vacinação modelo No país. Na verdade, Portugal é agora A maior taxa de vacinação do mundo, 84,5% de sua população foi totalmente vacinada contra Govt-19.

Apenas três meses atrás, As coisas não parecem tão jovens No país ibérico as pessoas tinham que gozar da prisão porque o verão era quente. Mas, graças a uma nação que historicamente não se opôs às campanhas de vacinação e não confia no plano de seu governo, as coisas saíram como queriam.

O que significa a nova fase da vida quotidiana em Portugal?

Primeiro, as máscaras só serão necessárias em áreas internas congestionadas e de alto risco, como transporte público, supermercados, hospitais e locais de entretenimento.

A terceira fase das medidas definidas está prevista para atingir a meta de 85% de indivíduos totalmente vacinados, o que agora acontecerá em um determinado dia.

Que significa Certificados do governo não são mais necessários De clientes que desejam ir a um restaurante ou hotel e não haverá resultados negativos do teste de PCR. Essas empresas também removerão as limitações de capacidade. No entanto, o Govind Pass ainda é necessário ao viajar para lares de idosos ou instalações de saúde ou ao viajar por mar ou ar.

Em essência, significa que a vida diária volta ao normal antes da infecção. Em Portugal, desde o início do surto, em março de 2020, 17.938 pessoas morreram de Govit-19, e há 1.064.876 casos da doença, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.