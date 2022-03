Robert Pattinson revelou que estava “contando goles de água” para tomar forma para interpretar o Batman

Robert Pattinson tem apenas alguns meses para interpretar Bruce Wayne/Batman em The Batman, e ele revela algumas de suas técnicas interessantes.

O londrino de 35 anos se abriu sobre alguns de seus segredos de condicionamento físico para entrar na forma do Batman em uma nova entrevista com as pessoas.

Twilight Heart anterior revelou que uma de suas técnicas era limitar os goles de água para fazer seu corpo se destacar muito mais.

“Eu tinha cerca de três meses antes do filme começar, e então eu estava malhando antes e depois do trabalho o tempo todo”, revelou Pattinson.

O ator acrescentou: ‘Você acabou de cortar e fatiar e fatiar antes de assistir com sua camisa, e você está contando os goles de água’.

A técnica de calcular goles de água é usada no wrestling amador para reduzir o peso e por fisiculturistas antes do grande show.

uma Músculo e condicionamento físico A matéria recomenda que, no dia do show, o fisiculturista tome “leve goles” de água antes de prejulgar, técnica que Pattinson inverteu para o visual do Batman.

Embora ele tivesse apenas alguns meses para entrar em forma, ele revelou que “a vergonha é meu maior motivador, 100%”.

Quando Pattinson não estava de topless no filme, ele usava o famoso macacão de Pattinson, o que o ajudou a se conectar mais com o personagem.

Embora ele tivesse apenas alguns meses para entrar em forma, ele revelou que "a vergonha é meu maior motivador, 100%"

É engraçado porque você leu o roteiro e passou muito tempo tentando descobrir “Como posso interpretar esse personagem que faz esse tipo de ato ousado?” Pattinson começou.

E quanto mais perto eu chegava da filmagem, mais e mais paranóica eu ficava – você sabe, é meio bobo quando você está sentado em casa vestindo uma camiseta – e então você a veste. Tem um poder elementar nisso”, acrescentou.

Ele continuou que, enquanto usava o traje, “As pessoas reagem a você de maneira diferente, a equipe reage de maneira diferente. Seu mundo inteiro está mudando de repente”.

E então você pode pegar aquele vislumbre como, o reflexo exato ou sombra no chão e perceber que o personagem é maior que você. É um pouco como usar uma tiara ou algo assim, explicou Pattinson.

O filme do Batman chega aos cinemas em 4 de março, com os críticos americanos aplaudindo o drama de super-heróis, que tem uma classificação de 87% “nova” dos críticos do Rotten Tomatoes.

Espera-se que Batman também tenha um grande fim de semana nas bilheterias, com Prazo de entrega Espere um lançamento global entre US$ 225 milhões e US$ 240 milhões.

O filme do Batman chega aos cinemas em 4 de março, com os críticos americanos aplaudindo o drama de super-heróis, que tem uma classificação de 87% "nova" dos críticos do Rotten Tomatoes.