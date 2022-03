Atriz Wings Farah Forky morre aos 54 anos: A estrela morre após uma longa batalha contra o câncer

A atriz Wings Farah Forky morreu aos 54 anos.

The Lois and Clark: The New Adventures of Superman A estrela de Lois e Clark, que também atuou como dubladora, morreu de câncer em sua casa no Texas em 25 de fevereiro, de acordo com o The Lois and Clark. diverso.

A atriz faleceu após uma luta contra o câncer, de acordo com um comunicado o sol.

Em memória da morte da atriz Farah Forky, aos 54 anos.

Forke ficou mais famoso por aparecer como Alex Lambert na quarta temporada da sitcom da NBC Wings, que decorreu de 1990 a 1997.

Enquanto no show, criado pelos escritores de Cheers David Angell, Peter Casey e David Lee, a atriz desempenhou um papel interessante no amor de Joe, interpretado por Tim Daly.

Também foi romantizado por Brian Hackett, interpretado por Stephen Webber. Joe acabou vencendo.

Além disso, ela também teve um papel recorrente na segunda temporada de Lois and Clark: The New Adventures of Superman e apareceu em Mr. Rhodes, bem como Party of Five.

Ela também atuou em vários filmes ao longo de sua carreira, sendo o primeiro o filme de 1991 Brain Twisters.

A falecida atriz apareceu no filme de 1994 de Barry Levinson, Disclosure, e em 1994, Heat, de Michael Mann, entre outros.

Forke também emprestou seus talentos vocais para trazer Big Barda para a série animada Batman Beyond e Justice League Unlimited.

Ela trabalhou como dubladora de comerciais para empresas como Arby’s e Cadillac.

Seu último papel na tela foi no filme It Is What It Is, que foi lançado originalmente em 2001.

Forky, que nasceu em Corpus Christi, Texas, começou sua carreira de atriz depois de aparecer em uma produção local do The Rocky Horror Picture Show, de acordo com O repórter de Hollywood.

Mais tarde, ela se mudou para Nova York para aprimorar seu ofício no famoso Lee Strasberg Institute of Theatre and Film.

A artista acabou se afastando de sua carreira de atriz para se concentrar em criar seus filhos gêmeos, Chuck e Wyatt.

Forky deixa sua mãe e padrasto, Beverly e Chuck Talmag e suas três irmãs Paige, Jennifer e Maggie, e seu amigo Mike Peterson, que, no lugar de flores, estão pedindo doações para a American Cancer Society.