Riley Keough viu pela última vez a mãe lisa marie presley e o drama jurídico com a avó priscilla – prazo

Jesse Grant/Deadline/Getty Images

Riley Keough fala sobre sua mãe, Lisa Marie Presley, em nova entrevista e relembra a última vez que a viu.

Kyo relembrou o momento que teve com a mãe em janeiro, quando foram a uma festa de apoio elvis Um filme apenas um dia antes do Globo de Ouro.

“nós jantamos” Daisy Jones e os Seis disse a estrela feira de vaidade. Essa foi a última vez que a vi. Lembro-me de pensar em como era bonito, e essa foi a minha lembrança mais forte do jantar.

Ela continuou: “Eu passei por muita dor e passei por … partes de mim morreram e sinto que meu coração explodiu, mas também sinto … estou tentando pensar sobre como montamos isso… É aprimorado as qualidades que você cresceu através da adversidade.” .

Keough foi recentemente nomeada a única herdeira da propriedade de sua mãe após o drama legal com sua avó, Priscilla. Apesar dos desafios legais, Keough disse que as coisas com a avó estão bem.

“As coisas com a vovó serão felizes”, disse ela à publicação. “Eles nunca foram felizes.”

Ela acrescentou: “Houve uma pequena reviravolta, mas agora tudo será do jeito que está. Ela é uma mulher bonita e foi uma grande parte do legado de meu avô e de Graceland. É muito importante para ela.”

“[Elvis] Ele era o amor da vida dela. Qualquer coisa que sugira o contrário na imprensa me deixa triste porque, no final das contas, tudo o que você quer é amar e proteger Graceland, a família Presley e o legado. Esta é toda a sua vida. Portanto, é uma grande responsabilidade que tentei assumir. Nenhuma dessas coisas fazia parte do nosso relacionamento anteriormente. Era só minha avó.”