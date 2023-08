Vendendo a Disney para a Apple? Não conte desta vez – The Hollywood Reporter

Ilustração de Lemaire

Poucas semanas antes de Bob Iger dar uma entrevista à CNBC, na qual disse que as redes de TV lineares da Disney, como ABC e FX, “podem não ser essenciais” para os negócios da empresa, disse um veterano executivo de Hollywood. Repórter de Hollywood Sobre a possibilidade de um acordo que sacudiria o setor: a compra da Disney pela Apple. É uma ideia que ainda está sendo discutida, embora muitos executivos seniores tenham zombado dela e muitos ainda o façam. A Apple não quer comprar um estúdio, dizem eles, e não há como os federais permitirem que um negócio tão grande aconteça.

Mas esse observador não foi tão rápido em descartá-lo. “Eu não acho [Apple] Ele comprará a empresa como ela existe atualmente. “Mas se você vir Bob começar a desmontar as coisas… parece que ele está se preparando para vender. E claramente não há comprador como a Apple.”

Pouco tempo depois, Iger apareceu na televisão e pendurou uma placa potencialmente à venda no negócio de televisão da Disney. Assim, era um pouco mais possível vislumbrar o esboço de uma empresa diluída da Disney que poderia ser um tentador alvo de aquisição.

Obviamente, não há comprador como a Apple, que tem US$ 62 bilhões em caixa e equivalentes a caixa e uma capitalização de mercado de US$ 2,8 trilhões. E embora possa ser verdade que a Apple não quer comprar a Estúdio, você pode querer comprar esse O estúdio – que, apesar dos desafios do momento, tem um cofre repleto de IPs inestimáveis ​​e continua sendo a marca mais valiosa do entretenimento.

E houve um “relacionamento especial” de longa data entre a Disney e a Apple: Steve Jobs atuou no conselho de diretores da Disney de 2006 até sua morte em 2011. Iger ingressou no conselho da Apple logo após a morte de Jobs. Ele renunciou ao cargo em 10 de setembro de 2019, mesmo dia em que a Apple anunciou oficialmente que estava entrando na área de conteúdo com o serviço Apple TV+.

Alguns executivos de Hollywood previam um futuro em que o rebanho do estúdio continuaria enfraquecido – exponencialmente. “Haverá três ou quatro plataformas e todos os outros serão esvaziados e assumidos”, diz um veterano da indústria. Haverá Apple, Amazon, Netflix e mais um. Se você conseguir juntar a NBCUniversal, a Warner e a Paramount, provavelmente terá o suficiente para sobreviver.” (Os federais podem ter algo a dizer sobre qualquer versão desse grupo potencial.) Se Iger vê o mundo da mesma maneira, pode ser ser um achado Uma casa para a Disney como uma tentação.

Várias fontes dizem que Iger, depois de retornar ao cargo de CEO em novembro, não enfrentou mais pressão. Ele não apenas está enfrentando uma indústria em transição, mas grande parte da equipe com a qual trabalhou nos bons anos não está mais na empresa: o conselheiro geral Alan Braverman e o chefe do estúdio de cinema Alan Horn se aposentaram. A diretora financeira Christine McCarthy, tendo se aproximado um pouco de Bob Chapek durante sua gestão como CEO, se foi após 23 anos na empresa.

Isso pode explicar a afinidade de Iger com os ex-executivos da Disney, Kevin Mayer e Tom Staggs, ambos preteridos como CEO, mas recentemente nomeados conselheiros da empresa. (Os dois são sócios em seus próprios negócios, Candle Media.) Eles conhecem bem a empresa e não apenas podem ajudar a descobrir como reduzir os custos do Disney +, mas também podem ajudar com uma possível venda de seus ativos de TV linear, incluindo transmissão rede ABC e suas oito estações de TV locais, além de canais a cabo como Freeform e National Geographic.

Outras participações, como Disney Channel e Disney Junior, podem parecer de pouco valor sem o conteúdo e o apoio da empresa maior – e FX sem uma mão de programação. John Landgraf e sua equipe parecem ter sido depreciados também. Um observador experiente prevê que a Disney “carregará esses ativos com dívidas e os venderá para private equity”. Acredita-se que os imóveis, que devem gerar US$ 7 bilhões por ano em lucros, serão vendidos por US$ 50 bilhões. (A Disney Linear Networks faturou US $ 8,5 bilhões no ano fiscal de 2022, embora deva cair à medida que o corte de cabos continua.) A Disney poderia colocar US$ 25 bilhões em dívidas da Disney no negócio, reduzindo sua dívida para US$ 20 bilhões.

A empresa já está considerando a venda das empresas indianas que adquiriu da Fox. Não seria surpreendente ver a venda de sua participação majoritária na Nat Geo (talvez em conjunto com a venda do canal a cabo). A participação de 50% da Disney na A+E Networks provavelmente também estará disponível para o comprador certo (a outra metade é dona da Hearst).

A ideia de que a Disney possa vender está no topo da cabeça de alguns analistas de Wall Street. A analista da Needham & Co., Laura Martin, argumentou por algum tempo que a Disney poderia vender para a Apple. Ele prevê que a Disney “será comprada nos próximos três anos”, observando que os prêmios de aquisição para empresas de mídia estão normalmente na faixa de 30 a 40 por cento. “Se eles não venderem, a Disney vai competir com eles [tech] Acreditamos que empresas em um setor à medida que a economia cai (porque nunca precisam ganhar dinheiro com conteúdo), escreveu Martin em 14 de julho.

Em uma nota de pesquisa de junho, Martin disse que a Disney poderia dar à Apple o catalisador necessário para impulsionar a adoção do altamente antecipado headset de realidade aumentada Vision Pro. “O fato de o CEO da Disney, Bob Iger, estar no palco promovendo os óculos de proteção Vision Pro da Apple demonstra o ajuste estratégico atraente entre o conteúdo da Disney e a tecnologia vestível da Apple”, escreveu ela.

Nem todo mundo está tão otimista sobre o negócio. Anthony Sabino, advogado e professor da St. John’s University (e que se descreve como um “fã maluco da Disney”), diz que a extensão do contrato de Iger e a possível venda dos ativos de TV linear da Disney “demonstram que eles [Disney’s board] Quero que ele dirija a empresa e não pense em vendê-lo para a empresa.”

Qualquer acordo que a Disney fizer certamente atrairia um exame minucioso do governo Biden, que tem sido agressivo ao entrar com ações judiciais para impedir o fechamento de negócios importantes, embora com resultados mistos.

“É um dado adquirido, e é absolutamente certo que se houvesse alguma conversa sobre a fusão da Disney com outra pessoa, isso seria escrutinado até o nono grau pela Federal Trade Commission, pelo Departamento de Justiça”, diz Sabino. “Portanto, isso seria basicamente cair em uma armadilha para ursos que não tenho certeza se alguma empresa estaria disposta a entrar.” Uma administração republicana pode ser mais tolerante quando se trata de um grande negócio (embora tenha sido a administração Trump que tentou e não conseguiu impedir a aquisição da Time Warner pela AT&T).

As áreas reais de sobreposição entre a Apple e a Disney não são tão significativas – nem de longe a sobreposição de, digamos, a aquisição da Fox pela Disney, que destruiu um antigo estúdio. A questão será o tamanho e o poder das empresas em fusão.

Mas dois processos recentes, um da FTC e outro do Departamento de Justiça, podem estar relacionados a qualquer acordo com a Disney. Recentemente, a FTC vacilou em seus esforços para bloquear a aquisição da editora de videogames Activision Blizzard pela Microsoft. É uma situação semelhante, com um gigante da tecnologia e proprietário de plataforma indo atrás do que é antes de tudo uma empresa de conteúdo. A Microsoft prometeu preventivamente continuar disponibilizando jogos importantes para concorrentes como Nintendo e Sony, uma decisão que foi convincente para o juiz do caso, fornecendo um roteiro potencial para o acordo da Disney com a gigante da tecnologia.

Por outro lado, o DOJ obteve uma grande vitória quando um juiz bloqueou a venda da Simon & Schuster pela Paramount para a Penguin Random House em 2022. O DOJ fez um argumento de “compra de monopólio”, o que significa que uma fusão seria prejudicial para os autores que desejam vender . trabalho deles. Como todos os compradores lógicos da Disney já possuem seus próprios estúdios, o governo poderia fazer um caso semelhante, embora uma fonte especule que a Disney poderia se oferecer para alienar preventivamente alguns ativos de estúdio (como 20th Century Studios e Searchlight Pictures) para manter o nível da concorrência estável no mercado e frustrar a questão da compra de monopólio.

Os fãs leais da Disney, muitos dos quais são acionistas, desconfiarão do compromisso da empresa de tecnologia com o principal negócio de parques temáticos da Disney. É um grupo que inclui Sabino. “O alvoroço dos acionistas da Disney será insano”, diz ele. Mas com mais de 1,8 bilhão de ações em circulação e com mais de 60% dessas ações detidas por investidores institucionais, os fãs dos acionistas de varejo da Disney podem não ter o que é preciso para bloquear um acordo.

Há uma pessoa que vem considerando um acordo entre a Apple e a Disney há anos. Em suas memórias de 2019, Viagem de uma vidaIger escreveu extensivamente sobre sua amizade com Jobs, que fundou a Pixar e a vendeu para a Disney em 2006. Antes de haver uma pandemia, antes de ele voltar da aposentadoria para dirigir uma Disney extremamente desafiada, Iger escreveu: “Acho que se fosse Steve estaríamos vivos, juntaríamos nossas empresas ou, pelo menos, discutiríamos a possibilidade com muita seriedade.

