Requisitos de PC para Armored Core 6 são menos exigentes do que Elden Ring

A FromSoftware finalmente revelou o quanto seu PC terá que trabalhar para rodar seu próximo videogame mecha, Rubicon 6 fogo blindado primário. Não se preocupe, tudo parece muito razoável. Com base nos requisitos do sistema recém-lançados, se o seu PC confiável não tiver problemas para executar pontos de acesso antigos do FromSoftware, anel EldenSeu computador provavelmente estará bem para inicializar Rubicon 6 fogo blindado primário também.

Esta informação chega hoje como oficial Núcleo Blindado VI Conta do Twitter (não a chamo de X) Publique os requisitos mínimos e recomendados do sistema do computador para o jogo, que será lançado em 25 de agosto. E como você verá, não é incomum, especialmente se você já jogou antes anel Elden em seu equipamento.

Abaixo estão os requisitos mínimos e recomendados para Núcleo Blindado VI.

Requisitos recomendados (ativar traçado de raio)

SO: Sistema operacional Windows 10/Windows 11

Curador: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

memória: 12GB RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 2070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) / Intel ARC A770 (16 GB)

DirectX: DirectX 12 (nível de recurso 12.0)

armazenar: 60 GB

placa de som: Dispositivo de áudio compatível com Windows

Requisitos mínimos (ray tracing ativado)

SO: Sistema operacional Windows 10

Curador: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800x, AMD Ryzen 5 2600

memória: 12GB RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 2060 6 GB ou AMD Radeon RX 6600 8 GB

DirectX: DirectX 12 (nível de recurso 12.0)

armazenar: 60 GB

placa de som: Dispositivo de áudio compatível com Windows

Requisitos recomendados (ray tracing desativado)

SO: Sistema operacional Windows 10/Windows 11

Curador: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600

memória: 12GB RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 590 (8 GB) ou Intel ARC A750 (8 GB)

DirectX: DirectX 12 (nível de recurso 12.0)

armazenar: 60 GB

placa de som: Dispositivo de áudio compatível com Windows

Requisitos mínimos (ray tracing desativado)

SO: Sistema operacional Windows 10

Curador: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600

memória: 12 GB RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1650 (4 GB), AMD Radeon RX 480 (4 GB)

DirectX: DirectX 12 (nível de recurso 12.0)

armazenar: 60 GB

placa de som: Dispositivo de áudio compatível com Windows

Se você voltar e comparar o acima com anel EldenRequisitos mínimos e recomendados do sistemaSurpreendentemente, eles são bastante semelhantes. Núcleo Blindado VIAs especificações são realmente mais baixas em alguns casos. Por exemplo, as CPUs recomendadas para jogos mais antigos são Intel i7-8700K e AMD Ryzen 3600X, enquanto AC6 Vai para Intel i7-7700 e AMD Ryzen 3600. É uma história semelhante em outro lugar.

Talvez a única coisa que está “pegando” até agora é que AC6 Parece exigir pelo menos 4 GB de memória gráfica, enquanto anel Elden Na especificação mínima, você pode chegar a 3 GB. Então, novamente, peça uma Soulslike GTX 1060, enquanto AC6 Isso reduz isso para apenas um GTX 1650, então mesmo lá o jogo mecânico parece menos exigente no geral.

Quanto ao traçado de raios, você deve se lembrar que anel Elden partiu sem, Adicionado no patch de março. Ele Ela Não correu bem. O pequeno asterisco nas informações divulgadas hoje indica isso Núcleo Blindado VI Você só usará efeitos de iluminação traçados por raios durante as cenas de “garagem”, quando estiver personalizando uma mecânica – não durante a ação real. Portanto, parece que o desempenho do traçado de raios da plataforma de perfuração será mais desnecessário do que o normal. Bom se você o tiver, mas não precisa se preocupar em perdê-lo.

Vir Núcleo Blindado VILiberado, meus colegas jogadores de bola de baixo custo ainda podem ter que gastar algum tempo consertando sua plataforma IRL antes de personalizar seus mechs, mas no geral, esses robôs gigantes parecem fáceis de operar.

