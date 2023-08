Destiny 2 promete coisas grátis após a revolução dos jogadores

o destino 2 A comunidade tem crescido desde então Status de atualização decepcionante para o jogo No início deste mês, ele falhou em abordar o que alguns fãs consideram questões centrais com a versão moderna do MMO de ficção científica da Bungie. Agora, o diretor do jogo, Joe Blackburn, deu o passo incomum de abordar a comunidade diretamente em um novo vídeo prometendo um escudo gratuito do Eververso definido na temporada 22 e um pacote de mapas PvP gratuito para o Crisol em 2024.

“Algumas semanas atrás, divulgamos uma mensagem sobre o estado do jogo que não correspondia aos nossos padrões para o que todos vocês esperam desses tipos de comunicação”, disse Blackburn. ele disse no vídeo de 15 de agosto Registrado no escritório de trabalho em sua casa. “Ele não forneceu a visão de alto nível que normalmente teríamos, e muitos de nós estávamos realmente trabalhando para desenvolvê-lo. a forma final E não fomos capazes de dar a ela o tipo de cuidado e amor que normalmente colocamos nesse tipo de comunicação.”

Então ele passou os próximos 15 minutos para fazer a previsão para 22 de agosto. destino 2 Ver revela mais sobre o próximo ano a forma final expansão (Ele se concentrará em ideias de alto nível voltadas para fãs casuais) e aborda alguns dos maiores pontos de controvérsia de uma postagem no blog State of the Game no início de agosto. Aqueles tinham a ver principalmente com o modo PvP atual, que fica em algum lugar entre a negligência benigna e o abandono total, e os conjuntos de armadura ritual que os jogadores estão acostumados a ver atualizados a cada ano.

No lado do Crucible, Blackburn prometeu uma nova equipe de desenvolvimento de PvP simplificada que pode decidir sobre mudanças e novos conteúdos e comunicar essas mudanças à comunidade mais cedo. enquanto Panela Sempre foi um jogo focado em PvE. Fósforos do Crisol costumavam ser um pilar mais importante No dia a dia dos jogadores. Uma grande preocupação, e que sempre pareceu infundada, foi o desenvolvimento da Bungie de seu jogo de tiro em primeira pessoa recentemente anunciado. maratona Isso significa que os recursos de desenvolvimento PvP de Destiny mudaram completamente de Panela. preto queimando Tente explicar que este não é o caso.

Até este ponto, disse ele, o sistema atual de injetar periodicamente um novo mapa PvP no jogo a cada vez não ajudou. Em vez disso, o plano é lançar vários mapas juntos como parte de um pacote de mapas gratuito em 2024 que experimenta muitas novas ideias e inicia o modo sólido com muita energia e emoção ao mesmo tempo. A parte “grátis” também ajudará a dissipar algumas das frustrações recentes sobre como fazer isso destino 2 Tem sido jogadores de níquel e diming para cada pedaço de conteúdo, antigo e novo.

PanelaRitual Shield Blues

As microtransações também foram a fonte de muita reação na frente da armadura. Basicamente, um jogo sobre parecer legal enquanto faz genocídio alienígena, Muitos jogadores ficaram com raiva Sem novos trajes temáticos de Crucible e Vanguard e Gambit são ganhos no jogo em vez de comprados na loja Eververse. Fevereiro queda de luz A expansão os contornou completamente. Blackburn disse que isso fazia parte de uma escolha consciente de focar mais em conjuntos de armaduras projetados para atividades de primeira linha, como ataques, masmorras e Provas de Osíris, bem como looks sazonais como o conjunto subaquático de Season of the Deep. Para tentar compensar os jogadores por não comunicarem adequadamente essa mudança, ele disse que um dos conjuntos pagos do Eververso para a 22ª temporada será gratuito.

até agora, a transmissão instantânea está funcionando. O vídeo foi recebido positivamente pelos jogadores, não apenas pelas informações adicionais e brindes, mas porque acrescentou um enquadramento mais pessoal e intimista à notícia. Claro, devido à natureza da pista Panela e recentes discussões legais e ações que a Bungie tomou contra jogadores que Ela cruzou a linha ou fez ameaças violentas Contra os estúdios e seus desenvolvedores, é fácil entender por que o vídeo casual de Blackburn na câmera nem sempre foi a norma.

“Queremos falar mais com vocês, mas falar com todos vocês é nossa prioridade número 1 para manter os membros e líderes da comunidade seguros da parte da Bungie”, disse ele. “Não quero que ninguém que se inscreve para trabalhar na Bungie e fale com você sobre o jogo se preocupe com sua segurança pessoal.”