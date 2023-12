Relatório: Míssil russo pode ter passado pelo espaço aéreo polonês antes de atingir a Ucrânia

Um alto oficial militar polaco revelou que um míssil russo pode ter entrado no espaço aéreo do seu país antes de atingir a Ucrânia, segundo um relatório.

“Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polaco”, disse o general Wieslaw Kokula, ministro da Defesa polaco. Ele acrescentou: “Nós detectamos isso nos radares e ele saiu do espaço aéreo. Temos confirmação disso nos radares e dos aliados”. [in NATO]”.

A British Broadcasting Corporation (BBC) informou que o presidente polonês Andrzej Duda convocou uma reunião de segurança de emergência depois que o objeto apareceu no radar, e 200 policiais revistaram a área perto da cidade de Hrubieszów, onde o radar detectou o objeto caso ele pousasse em Território polaco.

As Forças de Defesa Polonesas disseram que o objeto entrou em seu espaço aéreo a uma distância de 38 quilômetros e saiu depois de menos de três minutos.

O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falou sobre o incidente com Jacek Siwira, Ministro das Relações Exteriores polonês e chefe do Gabinete de Segurança Nacional. Sullivan deixou claro que os Estados Unidos apoiariam a Polónia e ofereceram assistência técnica “conforme necessário”, de acordo com uma leitura da conversa.

Sullivan também garantiu ao seu homólogo que o Presidente Biden está a acompanhar de perto a questão, pelo que Siwiera expressou o seu apreço ao sublinhar que os dois governos permanecerão em contacto estreito sobre o assunto.

Rebecca Kofler, analista de inteligência militar estratégica e autora de “Putin's Playbook”, disse à Fox News Digital que o míssil poderia ser parte da provocação da Rússia, mas esse direcionamento preciso “não é exatamente o forte dos militares russos”.

“A escalada não intencional sempre foi um risco neste conflito”, disse Kofler. “Neste caso, é pouco provável que a Polónia responda. Esta não é a primeira vez que isto acontece.”

Três mísseis entraram na Polónia durante o conflito: um míssil, alegadamente disparado pela Ucrânia como parte de um mecanismo de defesa antimísseis, aterrou na Polónia em Novembro de 2022, matando dois agricultores; Outro míssil alegadamente lançado da Bielorrússia aterrou numa floresta em dezembro de 2022; Outro objeto não identificado, que pode ter sido um balão de vigilância, entrou no espaço aéreo polaco no início deste ano.

A assessora de Duda, Grazyna Ignaczak-Bandic, expressou o alívio do presidente porque “ninguém ficou ferido” após o último incidente.

O último objeto pode ter sido parte de uma enorme barragem de mísseis lançada pela Rússia na sexta-feira, uma das maiores lançadas durante a guerra com a Ucrânia, que incluiu 122 mísseis e 36 drones que atingiram seis cidades diferentes, incluindo a capital, Kiev.

O ataque resultou na morte de 18 pessoas e as forças ucranianas conseguiram interceptar 87 mísseis e abater ou desativar 27 drones.

” alguns [Russia’s] Kofler destacou que as armas carecem de precisão e, culturalmente, não se importam tanto quanto os militares norte-americanos, se, além do alvo desejado, destruírem tudo o que estiver próximo dele.

O especialista militar polonês comandante. Maksimilian Dora disse a um meio de comunicação local que culpar a Rússia pelo objeto descoberto no espaço aéreo polonês pode ser “prematuro” porque eles não encontraram o míssil; Ele também alertou que o míssil ainda pode estar na Polônia porque o radar não detectou o objeto saindo do país.

“Como resultado de tais ataques massivos, isto pode acontecer”, disse Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana. “O inimigo está atacando nossos territórios fronteiriços, inclusive no oeste. Este é outro sinal para nossos parceiros fortalecerem o ar ucraniano. defesa.” Ele disse em rede nacional sobre o incidente.

