Qualificatória Europeia: França, Bélgica, Portugal para Final | Qualificações europeias

Kylian Mbappé, Dodi Lukebakio e Cristiano Ronaldo ajudaram França, Bélgica e Portugal a garantirem os seus lugares no UEFA EURO 2024, na fase de qualificação, na sexta-feira.

Na quinta-feira, a Espanha encerrou o início perfeito da Escócia, a Turquia derrotou a Croácia e a Albânia venceu a República Checa.

O UEFA.com resume a acção da 7ª jornada, na Alemanha, a caminho da final.

Todos os jogos de qualificação

Jogos de sexta-feira

Grupo B: Holanda 1-2 França, República da Irlanda 0-2 Grécia

Grupo F: Áustria 2-3 Bélgica, Estónia 0-2 Azerbaijão

Grupo J: Islândia 1-1 Luxemburgo, Liechtenstein 0-2 Bósnia e Herzegovina, Portugal 3-2 Eslováquia

Últimos status

Holanda 1-2 França

Resumos: Holanda 1-2 França

O impressionante século duplo de Kylian Mbappe viu a França garantir o seu lugar na final. O capitão visitante acertou um chute acrobático para a rede após cruzamento de Jonathan Glass aos sete minutos, depois aumentou a vantagem dos Bleus aos oito minutos do segundo tempo, com um chute certeiro fora do alcance do goleiro da casa, Bart Verbruecken.

Mbappé quase selou seu hat-trick quando o estreante Oranje Kwilindski Hartmann venceu Mike Mignon com um chute rasteiro de ângulo fechado, apenas por seu forte esforço para acertar a trave.

Estatísticas vitais: Os dois gols de Mbappé elevaram sua contagem pela França para 42, colocando-o em quarto lugar entre os maiores artilheiros de todos os tempos do país, atrás de Antoine Griezmann (44), Thierry Henry (51) e Olivier Giroud (54).

Áustria 2-3 Bélgica

Resumos: Áustria 2-3 Bélgica

A invicta Bélgica sobreviveu à recuperação vigorosa da Áustria graças aos golos de Todi Lukaku e ao final de Romelu Lukaku, aos 58 minutos.

Os Red Devils pareciam confortáveis ​​​​quando Lukaku marcou o terceiro após um passe preciso de Jeremy Toku, mas o remate de longe de Konrad Leimer e o pênalti de Marcel Sabitzer deram esperança a ambos os lados antes da expulsão de Amato Onana por segundo cartão amarelo.

A equipe de Ralf Rangnick tem sete pontos de vantagem sobre a terceira colocada Suécia, faltando três jogos para o final.

Estatísticas vitaisA última derrota da Bélgica nas eliminatórias para o Euro foi uma derrota por 1-0 no País de Gales, em junho de 2015.

Portugal 3-2 Eslováquia

Cristiano Ronaldo alcançou mais um feito ao garantir a qualificação de Portugal para a fase final do próximo ano, na Alemanha. Roberto Martinez, de 38 anos, alcançou 125 gols internacionais ao continuar seu recorde de 100% no Grupo J.

Portugal dominou a primeira parte, assumindo a liderança através de um cabeceamento poderoso de Gonzalo Ramos, antes de Ronaldo marcar de grande penalidade após um remate de Denis Wavro.

O remate desviado de David Hankow deu esperança à Eslováquia – o primeiro golo de Portugal na fase de qualificação – mas Ronaldo rapidamente aproveitou um cruzamento de Bruno Fernandes. O soberbo remate de longa distância de Stanislav Lobotka levou a uma final tensa, mas Portugal resistiu.

Estatísticas vitais: Portugal perdeu apenas um dos últimos 28 jogos de qualificação para o Euro (21V 6E).

em outro lugar

Resumos: República da Irlanda 0-2 Grécia

A Grécia aproveitou ao máximo a reviravolta da Holanda para ficar três pontos à frente do Orange. Giorgos Giakoumakis e Giorgos Masouras marcaram na primeira parte, na vitória sobre a República da Irlanda por 2-0.

A história é semelhante para a Bósnia e Herzegovina, que está agora quatro pontos atrás da Eslováquia, segunda classificada, depois de vencer o Liechtenstein por 2-0. Eles marcaram dois gols no primeiro tempo, Amar Rahmanovic e Miroslav Stevanovic, para garantir a vitória dos homens de São Milosevic.

Resultados na quinta-feira

grupo A: Chipre 0-4 Noruega, Espanha 2-0 Escócia

Grupo D: Croácia 0-1 Turquia, Letónia 2-0 Arménia

Grupo E: Albânia 3-0 República Checa, Ilhas Faroé 0-2 Polónia

Grupo I*: Andorra 0-3 Kosovo, Bielorrússia 0-0 Roménia

*A partida adiada entre Israel e Suíça foi remarcada para quarta-feira, 15 de novembro.

Espanha 2-0 EscóciaE

Resumos: Espanha 2-0 Escócia

A Espanha, que ficou três pontos atrás no Grupo A com um jogo a menos depois de derrotar uma teimosa Escócia, assumiu a liderança graças ao cabeceamento do capitão Alvaro Morata aos 73 minutos e à finalização à queima-roupa de Oihan Sanchet, a quatro minutos do final. .

O médio do La Roja, Michael Merino, rematou ao poste na primeira parte, encerrando o registo perfeito dos visitantes na fase de grupos, embora a equipa de Steve Clarke, que se qualificou com um empate, continue a caminho da final.

Estatísticas vitais: A Espanha venceu consecutivas eliminatórias para a Euro 25 em casa desde a derrota por 1 a 0 para a Grécia em junho de 2003.

Croácia 0-1 Turquia

Resumos: Croácia 0-1 Turquia

Paris Alber Yilmaz foi o herói na vitória da Turquia sobre a Croácia na liderança do Grupo D, após uma vitória suada em Osijek.

Vincenzo Montella teve um início de gestão bem-sucedido no Crescent-Stars, ao ser derrotado em casa pela primeira vez nas eliminatórias para a Euro.

Yilmaz decidiu a partida aos 30 minutos, quando recebeu um passe de Salih Özkan e lançou com alegria o atacante Dominik Livakovic.

Estatísticas vitais: A Croácia sofreu a sua primeira derrota nas eliminatórias para o Euro 11, tendo vencido sete e empatado três nas dez anteriores.

Albânia 3-0 República Checa

Resumos: Albânia 3-0 República Checa

O golo inaugural de Jasir Asani, aos nove minutos, surgiu contra a corrente do jogo e a República Checa levou a melhor na fase inicial, em Tirana. Mas assim que a Albânia assumiu a liderança, o jogo foi relativamente confortável para os líderes do Grupo E, com a República Checa a perder Mojmir Saitil devido ao segundo cartão amarelo no final da primeira parte.

Taulant Seferi marcou dois gols no segundo tempo, ambos dentro da área, com a Albânia ficando com quatro pontos de vantagem na liderança do Grupo E, cinco pontos à frente da Tcheca, em terceiro.

Estatísticas vitais: A Albânia venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos de qualificação para o EURO, enquanto a República Checa está invicta há seis jogos em todas as competições.

em outro lugar

Resumos: Chipre 0-4 Noruega

Erling Holland marcou o quinto e o sexto golos na qualificação, na vitória da Noruega sobre o inútil Chipre no Grupo A. A seleção holandesa está em terceiro lugar, dois pontos atrás da Espanha, mas disputou um jogo a mais.

A Polónia terminou em segundo lugar no Grupo E depois de uma vitória confortável sobre as Ilhas Faroé, graças aos golos de Sebastian Szymański e Adam Buksa.

Jogos de sábado

Grupo C: Ucrânia vs Macedónia do Norte (15:00), Itália vs Malta

Grupo G: Bulgária vs Lituânia (18:00), Hungria vs Sérvia

Grupo H: Irlanda do Norte x San Marino (15h), Eslovênia x Finlândia (18h), Dinamarca x Cazaquistão

O pontapé de saída é às 20:45 CET, salvo indicação em contrário

Obtenha a aplicação EURO 2024