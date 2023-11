Quais são as cidades mais baratas para visitar em Portugal? Aqui está uma lista

Portugal é um dos destinos mais procurados na Europa este ano para os viajantes americanos.

Eles são atraídos pelos preços acessíveis do país, praias deslumbrantes, locais históricos, rica cultura, excelente gastronomia e bom clima.

Mas se está a planear visitar Portugal com um orçamento limitado, um novo estudo foi realizado Guia de viagem do Porto Seja útil antes de planejar sua viagem. Os seus especialistas classificaram as cidades mais baratas para visitar Portugal para uma pequena pausa com base em factores de viagem, tais como custos de voo e hotel e o custo das refeições em restaurantes.

“Portugal provou ser um destino turístico popular no ano passado, com uma média de 348 mil pesquisas no Google por ‘férias em Portugal’ nos últimos 12 meses”, disse o editor do Porto Travel Guide, Flavio Bastos.

Fafe, uma cidade rural no noroeste de Portugal, foi considerada a cidade mais económica. Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e Vila Nova de Famalicão, no distrito de Praga, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Over no distrito de Aveiro ficou em quarto lugar e Amarante na região do Minho ficou em quinto.

Para alcançar esse resultado, especialistas Guia de viagem do Porto A análise de dados on-line foi realizada 104 cidades portuguesas. Eles calcularam o custo de voos, hotéis, viagens locais, restaurantes e mantimentos para cada cidade e criaram uma pontuação de “acessibilidade” de 100 para cada cidade.

“Os custos acessíveis de viagem e alojamento para muitas destas jóias escondidas significam que os turistas podem experimentar a cultura vibrante que o país tem para oferecer, tudo sem gastar muito”, disse Bastos. “Dada a crise do custo de vida, as estadias curtas estão a tornar-se mais atractivas entre os turistas, e muitas destas cidades portuguesas proporcionam uma escapadela de fim de semana acessível para quem tem um orçamento limitado.”

Os preços de companhias aéreas, hotéis e aluguel de automóveis utilizados no estudo foram obtidos Skyscanner.com. As datas de voo de 2 de novembro de 2023 a 5 de novembro de 2023 foram selecionadas arbitrariamente para representar fins de semana prolongados.

Fife é uma terra de imponentes montanhas de granito não muito longe do berço de Portugal

Com uma pontuação de acessibilidade de 87,91 em 100, Faf é classificada como a cidade mais acessível para visitar em Portugal. Ele tem uma pontuação alta pelo custo de uma refeição barata em um restaurante, com um mínimo de US$ 4,35 por pessoa, e oferece preços de hotéis. Alguns lugares chegam a US$ 13 por noite.

Uma terra de imponentes montanhas de granito, florestas densas e vinhas, Faf está localizada a 14,5 quilómetros da cidade natal de Portugal, Guimarães, e do centro histórico da cidade, classificado como Património Mundial da UNESCO.

Fafe possui lago, campo de golfe, parque aquático, percursos pedestres, adega e vários sítios arqueológicos da Idade do Ferro.

É uma das principais atrações da região Casa do BenedoFoi construída a partir de quatro grandes pedras que serviram de fundação, paredes e telhado da casa.

Há a Barragem Queimadela, represa e represa coberta de mata, onde o visitante pode nadar na pequena praia, caminhar pela mata ao redor da orla ou relaxar nas margens gramadas.

Escavações próximas no sítio arqueológico de Castro de Santo Ovídio revelaram casas, estradas e outros elementos arquitetónicos que fornecem informações sobre o desenvolvimento urbano do castro de Santo Ovídio, que remonta a 1000 a.C.. Um óptimo local para estudar o período Megalítico no noroeste da Península Ibérica.

Oliveira de Azemis orgulhoso de Rico patrimônio arquitetônico e natural

Oliveira de Azeméis terminou em segundo lugar com uma pontuação barata de 87,85 em 100. Partilha o preço de hotel mais baixo com Fafe por 13 dólares por noite, mas oferece bilhetes de transporte local só de ida mais baratos por 1,31 dólares. No entanto, seus preços baixos para tarifas de táxi e refeições em restaurantes são um pouco caros.

Uma das atrações imperdíveis é o Parque Temático Molinológico, que aproveita as plantas aquáticas existentes na região. O espaço oferece um museu ‘vivo’ de estruturas de panificação e debulha de grãos que funcionam na região há mais de 200 anos.

Outra atração imperdível é o Parque La Salette, um espaço recreativo e verde. Outras atrações próximas incluem a igreja de Oliveira de Acemis, que apresenta design maneirista do início ao final do século XVIII, e a Casa Ferreira de Castro, antiga casa do escritor José María Ferreira de Castro.

Vila Nova de Famaligo é uma bela cidade localizada no coração do norte de Portugal

Vila Nova de Famalicão ficou em terceiro lugar com uma pontuação de acessibilidade de 87,6 em 100. Embora comer fora aqui seja um pouco caro, os quartos de hotel mais baratos entre os dez primeiros custam apenas US$ 9 por noite. A cidade tem de longe as passagens de transporte local só de ida mais baratas, a partir de US$ 1,04.

Sede de empresas de renome internacional dos setores têxtil, do calçado e outros, Vila Nova de Famalicão beneficia da beleza de uma paisagem verdejante marcada por colinas e vales. A sua identidade é reforçada pelas tradições, festas, artes como a cestaria, a olaria e a talha, bem como pela gastronomia tradicional e por um rico património histórico refletido em inúmeros museus e espaços culturais espalhados pela cidade.

A área abriga várias atrações populares, incluindo o Parc de Cinches, o Museu da Indústria Têxtil da Basia do Ave e o Museu da Guerra Colonial Portuguesa.

Over, uma cidade cheia de charme encantador

Ovar está em quarto lugar na lista, com uma pontuação de acessibilidade de 87,55 em 100. Os quartos de hotel de baixo custo custam a partir de US$ 14 por noite, e compartilham o mesmo preço do bilhete de transporte só de ida de Oliveira de Azeméis, de US$ 1,31. Comer fora ou comprar comida local são relativamente baratos.

Uma das celebrações do Carnaval (Mardi Gras) mais populares em Portugal, Ovar oferece coisas únicas para fazer e bons locais para explorar, incluindo a Praia do Furadoro, a Praia de São Pedro de Maceda, os passadiços da Parinha de Esmorís e o Parque do Bucaquinho.

Os visitantes podem passear pelas belas praias com vistas deslumbrantes do Atlântico ou explorar o centro da cidade em busca de museus e boutiques. É fácil perder-se na arquitectura notável da cidade, uma mistura de designs tradicionais portugueses e influências modernas, ou deliciar-se com delícias gastronómicas de fazer crescer água na boca.

Amarante, uma bela porta de entrada

Amarante ocupa o quinto lugar com uma pontuação de acessibilidade de 87,33 em 100. O preço mais baixo para um quarto de hotel é de US$ 18 por noite, com tarifas iniciais de táxi muito baratas de US$ 0,95 e todos os alimentos e bebidas locais a preços notavelmente baixos. Um litro de cerveja nacional custa US$ 1,17.

Situada entre a região dos Vinhos Verdes e o Vale do Douro, Amarante é uma paragem popular em passeios de degustação de vinhos.

Aninhado em paisagens verdes exuberantes, serve como uma porta de entrada pitoresca. Possui muitas atrações famosas, incluindo a Ponte de São Gonzalo, o Parque Aquático de Amarante, o Museu Municipal Amadeo de Sousa Cardoso e os coloridos edifícios históricos do seu bairro medieval.

Amarante faz parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO desde 2017 na categoria Cidades da Música.

Quais outras cidades ficaram entre as 25 primeiras?

Aqui estão as 25 cidades mais acessíveis para visitar em Portugal:

6. Ermesinde

7.Santa Maria da Feira

8.Santo Tirso

9. Exibição

10. Praga

11. Rio Tinto

12. Visela

13. Tropa

14. Barcelona

15. Lameko

16. Guarda

17. Figueira da Foz

18. Esposende

19. Vila Real

20. Mia

21. Fundão

22. Passos de Ferreira

23. Desfiles

24. Mangualde

25. Gondomar