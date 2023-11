Coloplast anuncia novo local de produção em Portugal

A Coloplast, líder em cuidados de saúde íntimos, investirá cerca de 100 milhões de euros numa nova unidade de produção em Portugal para apoiar o crescimento contínuo da empresa.

A nova unidade de fabricação produzirá cateteres intersticiais da Coloplast, que são usados ​​por pessoas que sofrem de retenção urinária, como lesão medular ou espinha bífida, e que não conseguem esvaziar a bexiga. Com a nova plataforma, a Coloplast pretende atender à demanda global por cateteres contínuos, com destaque para a Europa, maior mercado da empresa, que responde por cerca de 60% de suas vendas totais. Embora a Europa seja o mercado mais maduro, a Coloplast continua a registar um crescimento acima do mercado devido à forte procura pelos seus cateteres non-stop.

“Escolhemos Portugal como destino para a nossa próxima unidade de produção por vários motivos. Mais importante ainda, Portugal tem trabalhadores qualificados e altamente treinados com salários atrativos. É também importante que Portugal esteja na Europa, onde servimos hoje a maioria dos nossos utilizadores, e muitos mais precisarão dos nossos produtos. Na Europa, que está actualmente concentrada na Hungria “Este objectivo permite-nos diversificar a nossa pegada de produção. Finalmente, o país tem uma grande quantidade de electricidade renovável, bem como uma ambição de se tornar neutro em carbono através de 2050, apoiando assim a nossa ambição de sustentabilidade”, afirma Alan Rasmussen, vice-presidente executivo de operações globais.

A ambição de crescimento orgânico de longo prazo da Coloplast de 8-10% ao ano exige o estabelecimento de uma nova unidade de produção a cada dois ou três anos para atender à crescente demanda. A Coloplast possui uma rede global de fabricação com unidades de produção de alto volume na Hungria, China e Costa Rica, fabricação especializada nos EUA, França, Alemanha, Suécia e Islândia, bem como uma fábrica piloto e de inovação na Dinamarca. A nova unidade em Portugal terá 30.000 m2, a maior da Coloplast até à data, e deverá estar operacional em 2026.

Plano de Ação Global 6

A nova unidade em Portugal faz parte do Plano de Operações Globais 6 (GOP6) da Coloplast ‘Fit for Future’. Tal como acontece com os programas de operações globais anteriores, o GOP6 continua a concentrar-se em operações eficientes através de vários caminhos e iniciativas. O objetivo é apoiar o crescimento e a lucratividade futuros da empresa e permitir que a Coloplast entregue uma margem EBIT de longo prazo superior a 30%.

