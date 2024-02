Quais injeções COVID-19 oferecem mais proteção?

Novas pesquisas destacam os benefícios significativos da monovalência e da bivalência COVID-19 Reforçar a prevenção de hospitalizações e mortes e apelar à atualização periódica das vacinas para adequar a circulação vírus Variáveis.

Primeiros reforçadores, segundos reforçadores, monovalentes, bivalentes. como SARS-CoV-2 Devido à cepa do vírus, as vacinas contra o vírus estão sempre mudando e podem ser confusas.

Com o objetivo de compreender melhor uma variedade de vacinas e a sua eficácia e analisar os métodos utilizados globalmente para estudar a eficácia das vacinas, um grupo de investigadores da Universidade de Michigan, liderado por Sabir Meh e Bramar Mukherjee, avaliou cerca de 80 estudos e 150 estudos. Um milhão de observações de conjuntos de dados de pacientes em todo o mundo para compreender os diferentes designs e métodos que têm sido utilizados para estudar a eficácia das doses da vacina contra a COVID-19 após a série inicial de vacinação.

Eles então aplicaram todos os métodos usados ​​nesses estudos aos dados de pacientes da Michigan Medicine.

Mia é formada pela Escola de Saúde Pública com mestrado em bioestatística e atualmente trabalha como bioestatística de urologia na Universidade de Medicina de Michigan. Mukherjee é professor da John D. Kalbfleisch Distinguished Biostatistics Professor, Siobhan Harlow School of Public Health, é vice-presidente associado de pesquisa no Gabinete do Vice-Presidente de Pesquisa.

“O que conseguimos criar é um repositório de métodos que podem ser aplicados a futuras vacinas anuais”, disse Mukherjee. “É importante obter resultados robustos e reprodutíveis e estimativas fiáveis ​​da eficácia das vacinas para aumentar a confiança do público e combater a desinformação.”

Seu estudo completo está disponível em Avanço da ciência. Maya explica mais.

A partir dos dados dos pacientes que você revisou, você pode explicar suas descobertas sobre os reforçadores bivalentes e monovalentes?

Em nosso estudo, avaliamos três regimes de vacinação diferentes: 1) a vacina de reforço monovalente direcionada à cepa original, 2) o segundo reforço monovalente também com a formulação original e 3) a nova vacina bivalente atualizada no outono de 2022 para atingir o variantes mais recentes do Omicron. Vimos que todas as doses sequenciais proporcionaram um benefício significativo em termos de prevenção de hospitalização e morte, e as estimativas de doses da vacina da Omicron no outono de 2022 foram mais fortes do que os estudos globais que analisámos.

Estas descobertas apoiam a prática de atualizar periodicamente as vacinas contra a COVID-19 para as variantes em circulação atualmente. Felizmente, parece que nós, nos Estados Unidos e em muitos outros países, como os da União Europeia, receberemos anualmente vacinas atualizadas contra a doença do coronavírus 2019 (COVID-19). A vacina do outono de 2022 já teve sucesso com uma nova vacina atualizada no outono de 2023, que você ainda pode obter agora no início de 2024, se ainda não o fez, mire na variante XBB1.5 Omicron mais recente.

Esperamos que as nossas conclusões sobre o benefício da atualização das vacinas sejam generalizadas para qualquer vacina atualizada contra a COVID-19, não apenas para a vacina bivalente do outono de 2022, mas ainda é necessário monitoramento e estudo adicionais da eficácia anual da vacina no mundo real, e esperamos que nossos resultados de pesquisa podem ajudar nestes estudos. O que conseguimos fazer é criar um canal analítico onde os pesquisadores possam estudar a eficácia da vacina em futuras formulações anuais de vacinas.

Você pode descrever o que a bioestatística tem a oferecer sobre este tópico?

A bioestatística e a epidemiologia fornecem um conjunto de ferramentas para o complexo processo de avaliação da eficácia da vacina em estudos científicos observacionais. No entanto, existem algumas abordagens diferentes – tanto no desenho do estudo como nos métodos que os investigadores usaram em estudos de eficácia de vacinas realizados em todo o mundo, o que levou à nossa revisão da sua metodologia e resultados e ao subsequente estudo de caso destas abordagens usando dados da Michigan Medicine .

Felizmente, a principal conclusão do nosso estudo é que as estimativas da eficácia da vacina permanecem relativamente estáveis ​​e não dependem fortemente da escolha dos métodos para os resultados de hospitalização e mortalidade. Não observámos esta propriedade benéfica para os resultados da infecção, mas a hospitalização e a morte são, sem dúvida, pontos mais importantes a estudar à medida que avançamos para a fase endémica da epidemia.

Dado o que a sua investigação diz sobre o poder dos reforços da COVID-19 na prevenção de doenças graves e hospitalização, o que pretende que este estudo transmita ao público?

As vacinas contra a COVID-19 examinadas no nosso estudo, incluindo a vacina bivalente do outono de 2022, proporcionaram forte proteção contra hospitalização e morte. Esperamos que este padrão continue com vacinas anuais adicionais aprovadas pela FDA, mas são necessários estudos mais aprofundados de futuras vacinas, e as nossas descobertas fornecem alguns pontos importantes a considerar para estes estudos futuros.

Referência: “Heterogeneidade de design e análise em estudos observacionais da eficácia do reforço COVID-19: uma revisão e estudo de caso” por Saber Meh, Xu Shi e Lars Ji. Fritsch, Maxwell Salvatore, Abram Wagner e Emily T. Martin e Bramar Mukherjee, 20 anos. dezembro de 2023, Avanço da ciência.

doi: 10.1126/sciadv.adj3747

Coautores: Xu Shi, Lars Fritsche, Maxwell Salvatore, Abram Wagner, Emily Martin, todos da UM. Sua colaboração interdisciplinar faz parte da iniciativa IDEAS, Interdisciplinary Discovery and Engagement + Action for Society da Escola de Saúde Pública.