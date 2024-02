Uma árvore petrificada com a qual o Dr. Seuss pode ter sonhado

Na antiga pré-história da Terra, há um capítulo esperando para ser contado, conhecido como Romer Gap. Os investigadores identificaram uma lacuna no registo fóssil dos tetrápodes entre 360 ​​milhões e 345 milhões de anos atrás, depois de os peixes terem começado a adaptar-se à terra e mais de 80 milhões de anos antes do aparecimento dos primeiros dinossauros.

Embora permaneçam mistérios sobre as experiências da evolução com organismos vivos durante esse intervalo de 15 milhões de anos, a árvore fossilizada descrita num novo artigo de investigação oferece maiores informações sobre parte do que estava a acontecer durante este período no laboratório da natureza.

Seu nome é Sanfordiacolis densifolia, A árvore tem quinze centímetros de diâmetro e um tronco de cerca de três metros de comprimento, consistindo não de madeira, mas de material vegetal vascular, como uma samambaia. Sua copa tinha mais de 200 folhas compostas com listras finas emergindo dos galhos em um padrão espiral que irradiava 60 centímetros para fora. Robert Gastaldo, professor de geologia no Colby College, no Maine, e autor do estudo, que foi Publicado sexta-feira na revista Current Biology, compare-a com uma “escova de vaso sanitário de cabeça para baixo”. É provável que a árvore mais pesada, mesmo a Siosa, tenha sido mantida em pé entrelaçando os seus ramos com os das árvores vizinhas.

“Este é um tipo de planta completamente novo e diferente” do que foi encontrado no Paleolítico Superior, disse Patricia Gensel, professora de biologia na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e outra autora do estudo. “Normalmente obtemos pedaços de plantas, ou toras de metal, da área de Romer Gap, “disse ela.” Não temos muitas plantas inteiras que possamos reconstruir. Isso é o que podemos. “