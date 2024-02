A NASA anuncia uma nova “super-Terra”: um exoplaneta orbitando uma “zona habitável” a apenas 137 anos-luz de distância.

Poderia uma “super-Terra” recentemente descoberta ter temperatura e condições potenciais para sustentar a vida?

O novo exoplaneta está localizado “bastante perto de nós” – a apenas 137 anos-luz de distância – e orbita dentro de uma “zona habitável”, de acordo com NASA.

Os astrônomos dizem que o planeta, chamado TOI-715 b, tem cerca de uma vez e meia a largura da Terra e orbita uma pequena estrela avermelhada. O mesmo sistema também pode abrigar um segundo planeta do tamanho da Terra, que, se confirmado, “se tornaria o menor planeta na zona habitável já descoberto pelo TESS”. [the Transiting Exoplanet Survey Satellite] “Até agora”, disse a NASA em comunicado à imprensa de 31 de janeiro.

Dada a distância da super-Terra à sua estrela-mãe, ela pode estar numa “zona habitável” conservadora e abrigar a temperatura certa para a formação de água líquida na sua superfície, o que é necessário para a sustentação da vida, de acordo com a agência, que também acrescentou que “vários outros fatores devem estar alinhados, é claro”.

A NASA disse que as medições da zona habitável – “uma definição mais estreita e talvez mais robusta do que a zona habitável ‘otimista’ mais ampla” – colocam o planeta recém-descoberto, possivelmente um planeta menor do tamanho da Terra, numa “posição primária” da sua estrela-mãe.

NASA

A agência disse que devido à curta distância que a super-Terra orbita de sua estrela-mãe, que é uma anã vermelha menor e mais fria que o Sol da Terra, o “ano” do planeta é equivalente a 19 dias terrestres.

A NASA disse que órbitas mais estreitas significam que “os planetas podem ser detectados mais facilmente e observados com mais frequência”.

Desde o seu lançamento em 2018, o TESS foi adicionado ao inventário dos astrônomos de exoplanetas na zona habitável, como o TOI-715 b, que pode ser examinado de perto pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA, disse a agência.

A NASA disse que o telescópio Webb foi projetado não apenas para detectar exoplanetas, mas “para explorar a composição de suas atmosferas, o que poderia fornecer pistas sobre a possível presença de vida”.

A pesquisa e descoberta sobre a super-Terra foram lideradas por Georgina Drensfield, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e foram publicadas no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society em janeiro.

A NASA disse que os resultados representam mais um passo em frente na missão dos astrónomos de compreender as condições atmosféricas necessárias para sustentar a vida e continuar a explorar as propriedades dos exoplanetas fora do nosso sistema solar.