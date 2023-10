Putin visita “querido amigo” Xi numa demonstração de parceria sem fronteiras

PEQUIM (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Pequim nesta terça-feira para se encontrar com seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma visita amplamente assistida com o objetivo de demonstrar confiança e parceria “sem fronteiras” entre os dois países, mesmo enquanto a guerra na Ucrânia continua. Eu continuei furioso.

Em sua segunda viagem conhecida ao exterior desde que o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia emitiu um mandado de prisão contra ele em março, Putin e a delegação que o acompanha chegaram ao Aeroporto Internacional de Pequim na manhã de terça-feira, segundo imagens de vídeo da Reuters.

Ele foi recebido pelo ministro do Comércio chinês, Wang Wentao.

Esta é também a primeira viagem oficial do chefe do Kremlin fora da antiga União Soviética este ano, depois de visitar o Quirguistão, a antiga república soviética, no início deste mês.

O Tribunal Penal Internacional, que acusou Putin de deportar ilegalmente crianças da Ucrânia, exige que os 123 Estados-membros do tribunal prendam Putin e o transfiram para Haia para julgamento, caso ele pise no seu território. Nem o Quirguizistão nem a China são membros do Tribunal Penal Internacional, que foi criado para julgar crimes de guerra.

Xi viu seu “querido amigo” pela última vez em Moscou, poucos dias depois da emissão do mandado de prisão. Nessa altura, Xi convidou Putin para participar no terceiro Fórum do Cinturão e Rota, em Pequim, um fórum de cooperação internacional apoiado pelo líder chinês.

A mídia russa informou que Putin participará da recepção oficial de abertura do fórum organizado por Xi e falará com os líderes do Vietnã, Tailândia, Mongólia e Laos na terça-feira.

Como principal convidado do fórum, Putin falará depois de Xi na quarta-feira e se reunirá com o presidente chinês para negociações bilaterais ainda naquele dia.

Pequim rejeitou as críticas ocidentais à sua parceria com Moscovo, apesar de a guerra na Ucrânia não dar sinais de parar, insistindo que as suas relações não violam as normas internacionais e que a China tem o direito de cooperar com qualquer país que escolher.

[1/3]O presidente russo, Vladimir Putin, chega ao Aeroporto Internacional de Pequim para participar do Terceiro Fórum do Cinturão e Rota em Pequim, China, em 17 de outubro de 2023. Parker Song/Pool via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

A última visita de Putin à China para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim foi em Fevereiro de 2022, quando a Rússia e a China anunciaram uma parceria “sem fronteiras” dias antes de o presidente russo enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia.

Esta será a terceira participação de Putin no Fórum do Cinturão e Rota, que continua até quarta-feira. Ele participou dos dois fóruns anteriores em 2017 e 2019.

Cinturão e Rota

O fórum centra-se na Iniciativa Cinturão e Rota, um grande plano lançado por Xi há uma década e que ele espera construir infra-estruturas globais e redes energéticas ligando a Ásia a África e à Europa através de rotas terrestres e marítimas.

Putin elogiou a iniciativa, dizendo que se tratava de uma plataforma de cooperação internacional, onde “ninguém impõe nada aos outros”.

Desde o início do conflito ucraniano, a Rússia reforçou os seus laços energéticos com a China, num sinal da sua cooperação económica.

A Rússia exporta cerca de dois milhões de barris de petróleo por dia para a China, mais de um terço do total das suas exportações de petróleo bruto. Moscovo também pretende construir um segundo gasoduto de gás natural para a China.

Embora os chefes das duas gigantescas empresas russas de petróleo e gás, Rosneft e Gazprom, façam parte da delegação itinerante de Putin, não se espera que novos acordos sejam alcançados no domínio da energia.

A viagem não é uma visita “totalmente bilateral”, mas sim uma visita que ocorre à margem de uma conferência internacional, segundo o Kremlin.

Ryan Wu relata. Reportagem adicional de Lydia Kelly em Melbourne. Editado por Christopher Cushing e Simon Cameron-Moore

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.