Ativista climática Greta Thunberg é presa durante protesto em Londres

LONDRES (Reuters) – A polícia sueca prendeu a ativista climática Greta Thunberg nesta terça-feira depois que ela se juntou a centenas de manifestantes para interromper uma grande conferência sobre energia em Londres. Thunberg foi preso em frente ao hotel InterContinental London Park Lane durante o protesto “Oil Money Out” organizado pela Fossil Free London e Greenpeace. O evento teve lugar no primeiro dia do Fórum de Informação sobre Energia, um encontro de três dias entre executivos seniores do sector do petróleo e do gás, políticos e grupos da sociedade civil. “Precisamos de ação direta para recuperar o poder da elite petrolífera que se reuniu aqui hoje a portas fechadas”, disse Nouri Sayed Courser, um dos organizadores da campanha “Londres Livre de Fósseis”, num comunicado. obter lucro às nossas custas.” Courser acrescentou: “Essas prisões não nos deterão. Nosso direito de protestar é nosso, e o governo não nos concedeu isso”. READ Variante Omicron, teste Covid e notícias Booster: atualizações ao vivo Os palestrantes programados para falar no Fórum de Inteligência Energética, anteriormente conhecido como Conferência Petróleo e Dinheiro, incluem Vicky Hollub, CEO da Occidental Petroleum, Amin Nasser, CEO da Saudi Aramco, e Wael Sawan, CEO da Shell.

A ativista climática sueca Greta Thunberg é levada para um carro da polícia depois de ser presa do lado de fora do InterContinental London Park Lane durante a manifestação “Oily Money Out” organizada pela Fossil Free London e Greenpeace à margem do dia de abertura do Energy Intelligence Forum 2023 em Londres em 17 de outubro de 2023. Henry Nicholls | AFP | Imagens Getty

Falando numa conferência de imprensa fora do hotel no início do dia, Thunberg disse: “Não temos outra escolha senão expor os nossos corpos e perturbar-nos fisicamente, e temos que fazer isso sempre. Temos que continuar a mostrar-lhes que .” Eles não vão escapar impunes disso.” Ela acrescentou: “Este é apenas o começo desta batalha, e ficaremos e retornaremos continuamente até vermos uma ação real”. “Temos de retomar o poder e é isso que estamos a fazer hoje. Temos de expulsar o dinheiro do petróleo.” A jovem de 20 anos ficou famosa porque faltou à escola todas as sextas-feiras para realizar uma vigília semanal fora do Parlamento sueco em 2018. Thunberg participou na sua última greve escolar em Junho, depois de se formar na escola, encerrando após 251 semanas consecutivas de manifestações com um aviso de que “a luta apenas começou”. A Londres Livre de Fósseis disse que 27 pessoas foram presas até agora e os protestos fora da conferência continuarão até quinta-feira. Policial morto Ele disse em um comunicado via XO Twitter, anteriormente conhecido como Twitter, disse que impôs condições aos manifestantes ao abrigo da Secção 14 da Lei de Ordem Pública “para evitar perturbações graves para a comunidade, hotel e hóspedes”. READ Aranha alçapão: uma nova espécie gigante foi encontrada na Austrália Ele disse que vários manifestantes não obedeceram, com seis pessoas presas por obstrução da rodovia, 14 prisões sob a Seção 14 da Lei de Ordem Pública e uma por danos criminais. A Secção 14 da Lei da Ordem Pública permite que a polícia imponha condições a um grupo público para evitar uma série de problemas, incluindo “impacto significativo nas pessoas ou perturbação grave das atividades de uma organização por ruído; ou perturbação grave”. [and] “Graves danos materiais.”

As principais empresas petrolíferas foram acusadas de renegar as promessas climáticas nos últimos meses, depois de registarem lucros anuais recordes. descrito O grupo de direitos humanos Amnistia Internacional descreveu-o como “completamente indesculpável” e um “desastre total”. Falando na conferência de petróleo e gás da ADIPEC, em Abu Dhabi, no início deste mês, os CEO de algumas das maiores empresas de energia do mundo procuraram defender-se das críticas climáticas. “Temos que avançar e nos preparar para os sistemas de carbono zero do futuro”, disse Tengku Mohd Taufik, presidente do grupo e CEO da empresa estatal de energia da Malásia, Petronas, durante um painel moderado pela CNBC em 2 de outubro. Ele acrescentou: “Então, sempre houve uma discussão aqui, e me lembrei de um velho ditado: ‘Se você quer deixar todo mundo feliz, venda sorvete.’” Tawfiq disse: “Não estamos no negócio de sorvetes – e eu lembre-se que havia pessoas com intolerâncias.” “Lactose.”

Ativistas climáticos protestam do lado de fora do InterContinental London Park Lane durante uma manifestação “Oily Money Out” organizada pela Fossil Free London à margem do dia de abertura do Energy Intelligence Forum 2023 em Londres, em 17 de outubro de 2023. READ Izyum: Ucrânia diz que alguns corpos encontrados em uma vala comum trazem "marcas de tortura" Henry Nicholls | AFP | Imagens Getty