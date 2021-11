Problemas de saúde mental anteriores associados a taxas mais altas de estudo COVID

Muitos estudos mostraram que a epidemia teve um efeito devastador nas pessoas Saúde psicológica E isso afetou outras condições psiquiátricas, mas um novo estudo olhou as coisas de uma direção diferente.

A investigação foi conduzida pela Escola de Saúde Pública de Yale e publicada em American Journal of Preventive Medicine, Eu olhei os níveis de saúde mental em todo o país para mostrar que aqueles com problemas de saúde mental antes da pandemia tinham maior probabilidade de desenvolver Contágio do covid-19

Os pesquisadores usaram dados agregados de uma pesquisa com 2.839 condados para concluir que, entre 2010 e 2019, um total de 2.172 condados (77%) experimentaram aumentos significativos no número médio de dias de saúde mental precária, incluindo depressão, estresse e problemas emocionais . Outras pesquisas revelaram que dias elevados de saúde mental precária em 2019 tiveram uma forte associação com a incidência de infecção por COVID-19 em 2020, levando os pesquisadores a acreditar que a epidemia não causou novos problemas de saúde mental, mas sim revelou problemas anteriormente negligenciados.

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“/ jpost-tech /”)! = – 1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Nenhum”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘data-widget-id’, ‘616dd69d1b04080004ac2cc0’); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (script); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ omg /”)! = -1 || window.location. pathname.indexOf (“/ food-recipes /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ science /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Nenhum”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘data-widget-id’, ’60fd6becf6393400049e6535′); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (script); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Nenhum”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (script);}

A análise revelou que os dias de baixa saúde mental e as taxas de COVID foram impulsionadas por alguns estados – Arizona, Montana e Nevada.

Saúde psicológica [illustrative] Pixabay

O pesquisador principal Joseph Ransom expressou esperança de que o estudo encoraje o diálogo sobre a urgência dos cuidados de saúde mental.

“Defendemos políticas que fortaleçam os sistemas de vigilância para uma melhor gama de resultados de saúde mental nas populações, abordem as desigualdades sociais que deterioram a saúde mental e financiem a criação, sustentabilidade e distribuição equitativa de recursos de saúde mental, incluindo cuidados de saúde entre as comunidades americanas”. .

Ransom acrescentou que a ideia do estudo foi inspirada no auge da epidemia.

“Apenas alguns estudos que examinaram pequenos fragmentos da população consideraram a possibilidade de que a saúde mental deficiente contribua para o aumento da carga de infecção, e não o contrário. Queríamos examinar se essas relações também estão presentes na população em geral e abordar a falta de estudos com foco no ambiente de nível, e fornecer evidências para fortalecer as chamadas para intervenções. ”