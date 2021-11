South Torres 2021: pico das chuvas de meteoros na quinta à noite

A chuva de meteoros atinge seu pico nas primeiras horas de 4 de novembro até o amanhecer de 5 de novembro, De acordo com EarthSky . O pico exato para o banho é 1h ET ou 5h GMT, EarthSky disse

Os taurídeos às vezes são conhecidos por suas bolas de fogo, ou meteoritos, muitas vezes com mais de 3,3 pés (1 m) em todo este brilho excepcionalmente brilhante, De acordo com a NASA

Os Taurídeos do Sul originaram-se do Cometa 2P / Encke, De acordo com EarthSky Os espectadores podem esperar ver cerca de cinco meteoros por hora.

Os espectadores não terão que se preocupar com o luar obstruindo sua visão porque há lua nova na noite de quinta-feira, de acordo com calendário do fazendeiro antigo

Ao longo do ciclo lunar, parte da lua é iluminada pelo sol. Quando é lua nova, metade do sol nascente está apontando para longe da Terra, o que significa que o céu estará mais escuro do que o normal, De acordo com a NASA

EarthSky Compartilhamos algumas dicas sobre como ver chuvas de meteoros.

Para obter as melhores condições de visualização, vá para uma área com pouca ou nenhuma luz artificial, onde uma grande área do céu possa ser vista. Paciência é o nome do jogo quando se trata de detectar chuvas de meteoros, então pegue uma cadeira e um cobertor e fique confortável.

Há mais chuvas de meteoros que você pode pegar durante o restante de 2021, de acordo com Guia da chuva de meteoros de 2021 da EarthSky

11 a 12 de novembro: Norte de Torres

17 de novembro: Leônidas

13 a 14 de dezembro: Gêmeos

22 de dezembro: Ursids

Eclipse Solar e Eclipse Lunar

Este ano, haverá outro eclipse solar e outro eclipse lunar, de acordo com calendário do fazendeiro antigo

Um eclipse lunar parcial ocorrerá em 19 de novembro, e os observadores do céu na América do Norte e no Havaí poderão vê-lo entre 1h ET e 7h06 ET.

O último mês do ano começará com um eclipse solar total em 4 de dezembro. Não será visível na América do Norte, mas aqueles nas Ilhas Malvinas, no extremo sul da África, na Antártica e no sudeste da Austrália serão capazes de detectá-lo.

Planetas visíveis

Os observadores do céu terão várias oportunidades de localizar planetas em nossos céus durante as manhãs e noites designadas ao longo de 2021, de acordo com Calendário do fazendeiro do guia planetário

A maioria deles pode ser vista a olho nu, exceto o distante Netuno, mas binóculos ou um telescópio fornecerão a melhor visão.

Mercúrio vai brilhar no céu noturno de 29 de novembro a 31 de dezembro.

Vênus, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, aparecerá no céu ocidental ao anoitecer até 31 de dezembro. É o segundo objeto mais brilhante em nosso céu, depois da lua.

Marte aparecerá avermelhado no céu da manhã entre 24 de novembro e 31 de dezembro.

Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é – quando visível – o terceiro objeto mais brilhante do nosso céu. Procure-o à noite até 31 de dezembro.

Apenas os anéis de Saturno podem ser vistos através de um telescópio, mas o próprio planeta ainda pode ser visto a olho nu à noite até 31 de dezembro.

Binóculos ou telescópios o ajudarão a detectar o brilho esverdeado de Urano na noite de 4 de novembro a 31 de dezembro. Ele estará no seu melhor até 31 de dezembro.

E nosso vizinho mais distante no sistema solar, Netuno, será visível através do telescópio durante a noite até 31 de dezembro. Ele estará no seu melhor até 8 de novembro.