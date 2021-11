O telescópio Hubble detecta uma “super bolha” estranha no espaço

Densas nuvens de gás e uma estranha “bolha gigante” dominam a visualização da nova imagem do Telescópio Espacial Hubble.

As estrelas são vistas como uma nebulosa, ou nuvem de gás, conhecida como N44, localizada em uma galáxia próxima chamada Grande Nuvem de Magalhães. Na imagem recém-divulgada, você pode ver o gás hidrogênio brilhando no escuro, junto com faixas de poeira escura e estrelas de todas as idades, em uma estrutura complexa a cerca de 170.000 anos-luz de distância. terra.

A “super bolha” que aparece na parte central superior da nuvem de gás é de particular interesse, pois os cientistas estão tentando descobrir como a estrutura de 250 anos-luz se formou, disse a NASA.

Aqui está uma imagem completa da nebulosa N44 “superbolha” observada pelo Telescópio Espacial Hubble. (Crédito da imagem: NASA, ESA, V. Ksoll, D. Gouliermis (Universität Heidelberg) et al; Processamento: Gladys Kober (NASA / Universidade Católica da América))

“Sua existência permanece um mistério”, disse a equipe da agência. escreveu em uma declaraçãoÉ claro que existem duas hipóteses principais. A primeira é que estrelas massivas sopraram gás pelos ventos estelares, mas as velocidades do vento medidas lá são “inconsistentes” com o que os modelos sugerem, de acordo com o comunicado.

Outra possibilidade é talvez a explosão de uma estrela moribunda, conhecida como Super Nova, causou uma cavidade no gás. A teoria da supernova dá crédito à evidência de pelo menos um remanescente de supernova perto da superbolha.

Os astrônomos detectaram uma diferença de 5 milhões de anos entre as estrelas dentro da superbolha e as estrelas na borda da superbolha. A NASA disse que esta diferença de idade indica “eventos de formação de estrelas de reação em cadeia múltipla” e indicou uma região de intensa formação de estrelas na parte inferior direita da superbolha, que aparece em azul escuro no telescópio espacial Hubble foto.

O gás brilhante do N44 o associa a uma nebulosa de emissão, um tipo de nuvem de gás em que as partículas são ativadas pela radiação das estrelas. O gás emite energia luminosa quando começa a esfriar, produzindo o efeito de brilho.

