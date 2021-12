Priyanka Chopra chama a co-estrela de Matrix Reeves, Keanu Reeves de ‘inteligente’

Priyanka Chopra foi vista em verde na cidade de Nova York na manhã de quinta-feira.

A atriz de 39 anos estava saindo bom Dia America Estúdio onde ela fala sobre a co-estrela de Matrix Resurrections, Keanu Reeves.

A esposa de Nick Jonas compartilhou que o ator era “muito inteligente e ciente da sala, embora muito quieto e indiferente”. Ela então acrescentou que ele fala em voz alta quando necessário: “Quando é importante, ele dá o tom.”

Chopra também observou que Reeves e sua assistente, Carrie-Ann Moss, atuaram como mentores para os novos membros do elenco durante as filmagens.

Ela observou que “os dois estavam incrivelmente encorajadores com todo esse grupo de novos garotos do quarteirão se juntando a Matrix”.

A performer revelou ainda que tomará a pílula vermelha ou a azul da franquia dependendo da época do ano.

“Eu geralmente sou uma garota da pílula vermelha … mas estou no final do ano e estou cansada. Vou aceitar um pouco de ignorância, ser feliz e ir para as férias com uma pílula azul”, ela disse.

Ela também disse que falou sobre os efeitos que o filme Matrix original teve sobre ela em seu lançamento em 1999.

Assisti no teatro com meus amigos. Lembro-me de usar muito preto e de perder meu sorriso por um tempo, “

Chopra também expressou que o filme “transformou a cultura” e fez com que o espectador “expandisse sua imaginação e fizesse você esperar mais do cinema”.

Ela vai retratar Chopra Sati, um programa criado à toa, no próximo recurso.

O papel foi anteriormente preenchido por Tanveer K. Atwal em The Matrix Revolutions, de 2003.

A atriz estava em negociações para se juntar ao elenco do projeto em janeiro passado, e sua futura aparição foi confirmada no mês seguinte.

As filmagens ocorreram durante a maior parte do ano passado, antes que o elenco e a equipe concluíssem o projeto em novembro passado.

Matrix Resurrections está programado para ter um lançamento amplo em 22 de dezembro.

Ela estava deslumbrante com seu vestido verde na quinta-feira.

A atriz e modelo de 39 anos parecia estar gostando da atenção de seus fãs adoráveis ​​enquanto tirava várias fotos enquanto se afastava do set do show.

Chopra vestiu uma adorável camisa verde de gola de mangas compridas durante seu tempo no programa.

A atriz do Tigre Branco enfiou a camisa em um vestido floral fluido que fluía suavemente com a brisa da manhã.

A ex-Miss Mundo usava um lindo conjunto de sapatos prateados de salto alto e um par de brincos cintilantes.

Seus volumosos cachos morenos foram amarrados em um coque solto enquanto ela passava o tempo com seus fãs.

Chopra também foi visto vestindo uma capa preta enquanto deixava o estúdio do show.

Chopra foi visto mais tarde cortando uma figura super chique ao chegar do lado de fora dos estúdios da ABC na manhã de quinta-feira.

A atriz usou um topless sob uma jaqueta vermelha impressionante durante um passeio.

A modelo também usava um conjunto de calças de pernas largas combinando enquanto passava o tempo ao ar livre.

Ela carregava sua camisa com um cinto brilhante que era usado acima da cintura.

Chopra deu um toque de glamour ao seu look com uma coleção elegante de sapatos de salto alto.

A figura da indústria da moda adicionou um pouco de escuridão ao seu conjunto com um par de óculos de sol de armação larga e colocou uma infinidade de brincos de argola.

Seus volumosos cachos morenos caem sobre seus ombros e nuca durante um piquenique.

Ela também foi vista usando uma cobertura facial que combinava com o tom de sua roupa em certos pontos.