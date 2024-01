Mantenha-se informado com atualizações gratuitas

O primeiro-ministro da Eslováquia, amigo da Rússia, tomou uma atitude inesperada em relação à Ucrânia, prometendo apoio na sua primeira viagem ao país devastado pela guerra, poucos dias depois de a sua soberania ter sido posta em causa.

Robert Fico, que assumiu o cargo em outubro depois de fazer campanha para cortar a ajuda militar do seu país a Kiev e opor-se a novas sanções à Rússia, reuniu-se na quarta-feira com o seu homólogo ucraniano Denis Shmyhal na cidade de Uzhgorod, perto da fronteira com a Eslováquia.

Fico afirmou que havia apenas diferenças políticas “menores” com Kiev, que faziam parte da “vida política”, acrescentando: “Queremos realmente ajudá-lo, queremos realmente ajudá-lo”.

Shmyhal respondeu que estava disposto a desenvolver “relações muito práticas e confiáveis” entre os dois países.

Shmyhal disse mais tarde num comunicado que Fico se comprometeu a não impedir as empresas eslovacas de fornecerem armas à Ucrânia e a ajudar a construir as suas defesas. O primeiro-ministro ucraniano disse que Bratislava também apoiaria e financiaria a candidatura de Kiev à adesão à União Europeia.

A FICO se comprometeu separadamente com três novos projetos para melhorar as conexões das redes de transporte e eletricidade entre os dois países.

As promessas de Fico na Ucrânia contrastam fortemente com os comentários provocativos que fez nos últimos dias, levando as autoridades de Kiev a solicitar uma refutação e levando os analistas a questionar a continuação da reunião.

No fim de semana, Fico questionou a soberania da Ucrânia, alegando que estava sob a “influência absoluta dos Estados Unidos”. Ele apelou a Kiev para ceder território à Rússia para acabar com a guerra e disse que a Eslováquia se oporia à adesão da Ucrânia à NATO, porque tal passo poderia levar à Terceira Guerra Mundial.

A Embaixada dos EUA em Bratislava disse na quarta-feira que “rejeita categoricamente a alegação” de que a Ucrânia está sob a sua influência. Ele acrescentou: “Tais declarações não convêm aos aliados da OTAN”.

Na terça-feira, Fico foi mais longe, quando sugeriu que não havia guerra alguma em Kiev. Quando questionado sobre por que viajou apenas para Uzhhorod e não para a capital, ele disse: “Você realmente acha que há uma guerra em Kiev? Espero que não esteja falando sério… A vida é completamente normal lá.”

A afirmação infundada de Fico coincidiu com uma onda de ataques com mísseis russos contra Kiev e outras cidades, que as autoridades ucranianas disseram ter matado 18 pessoas e visado edifícios civis.

“Havia uma grande contradição entre a retórica de Fico dentro e fora do país”, disse Pavol Demis, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia. Ele acrescentou: “Acho que a Ucrânia tem trabalhado com muita habilidade para não aumentar esse tipo de tensão, mas o número de declarações maliciosas que Fico fez recentemente tem sido intrigante para muitos de nós que trabalhamos na política externa porque ele destruiu a imagem do nosso país.” “Antes de uma visita importante.”

O populista Fico regressou ao cargo de primeiro-ministro eslovaco em Outubro como líder de uma coligação de três partidos que inflamou o sentimento anti-ucraniano. Anteriormente, ele serviu como primeiro-ministro três vezes, mais recentemente até 2018, quando renunciou em meio a protestos antigovernamentais.

A oposição há muito que o acusa de explorar a ajuda russa na sua reeleição. Jaroslav Ney, o antigo ministro da Defesa eslovaco, disse que os seus comentários anti-ucranianos mostraram que ele estava “simplesmente a reembolsar a Rússia pelo seu apoio antes das eleições eslovacas”. Fico negou qualquer interferência russa na sua vitória eleitoral.

Fico também alarmou Bruxelas ao cooperar com Viktor Orban, o primeiro-ministro pró-Rússia da Hungria. A sua parceria poderá complicar os esforços da UE para manter o apoio unificado à Ucrânia. “A Ucrânia não tem uma solução militar e a estratégia actual não está a funcionar”, disse Fico em Budapeste na semana passada.

Mas, tal como aconteceu com o apoio global à Ucrânia, a Fico também mudou a sua abordagem às exportações militares. No ano passado, ele condenou o governo anterior por fornecer caças MiG-29 a Kiev, prometendo, em vez disso, impor uma proibição à exportação de armas assim que tomasse posse. Mas em Novembro, o governo disse que a proibição só se aplicava aos fabricantes estatais e não às empresas privadas. O Parlamento eslovaco flexibilizou ainda mais as regras este mês, enquanto o Ministério da Defesa concedeu 100 milhões de euros em apoio aos fabricantes de armas.