Presidente das Maldivas sob ataque pela posição 'anti-Índia' do seu governo.

A “postura anti-Índia” do governo das Maldivas pode ser prejudicial ao desenvolvimento da nação insular, alertaram os dois principais partidos da oposição das Maldivas, dois dias depois de a administração ter anunciado que um navio chinês iria atracar no seu porto.

As palavras de advertência do Partido Democrático e dos Democratas das Maldivas surgem em meio a relações tensas entre os dois vizinhos e à reaproximação das Maldivas em relação à China, uma mudança geopolítica e militar potencialmente importante na região do Oceano Índico.

O Presidente Mohamed Moiso venceu as eleições de 2023 com base na retórica anti-Índia, um afastamento dos seus antecessores que seguiram uma política pró-Índia.

“Tanto o TDP como os Democratas acreditam que alienar qualquer parceiro de desenvolvimento, especialmente o aliado de longa data do país, seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento a longo prazo do país”, afirmaram os dois partidos da oposição, descrevendo a Índia como o “país mais alto do mundo”. mundo.” “Um aliado permanente.”

A sua avaliação sobre a “direcção da política externa” afirmou que o governo das Maldivas deveria trabalhar com todos os parceiros de desenvolvimento, como tem feito tradicionalmente.

Os dois partidos da oposição, que juntos detêm 55 assentos no conselho de 87 membros, afirmaram: “A estabilidade e a segurança no Oceano Índico são vitais para a estabilidade e segurança das Maldivas”.

Isto ocorreu durante uma conferência de imprensa conjunta em que falaram o chefe do partido, Fayez Ismail, o vice-presidente do Parlamento, Ahmed Salim, o chefe dos Democratas, deputado Hassan Latif, e o chefe do grupo parlamentar, Ali Azim.

As Maldivas melhoraram recentemente as suas relações com a China após uma briga diplomática sobre os comentários insultuosos dos ministros das Maldivas contra o primeiro-ministro Narendra Modi após a sua visita às ilhas indianas de Lakshadweep.

O país também estabeleceu o prazo de 5 de março para a Índia retirar as suas forças – um prazo que surge após a primeira visita de estado pós-eleitoral do Presidente Moiso à China. Este foi também o seu primeiro porto de escala depois de assumir o cargo, outra mudança em relação aos seus antecessores, que tradicionalmente fizeram da Índia o seu primeiro porto de escala.

No início desta semana, as Maldivas anunciaram que permitiram que um navio de pesquisa chinês atracasse num dos seus portos para remodelação, mas que não iriam realizar qualquer “pesquisa” nas águas das Maldivas.

“As Maldivas sempre foram um destino acolhedor para navios de países amigos e continuam a acolher navios civis e militares que visitam portos para fins pacíficos”, afirmaram as Maldivas, num comunicado visto como mais uma prova do afastamento do Mali de Nova Deli. E em direção a Pequim.