Rússia diz que avião militar com 74 pessoas caiu na região de Belgorod

Todas as 74 pessoas a bordo de um avião militar russo morreram quando o avião caiu na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, na quarta-feira, disseram autoridades russas.

Houve relatos conflitantes sobre o acidente, que ocorreu a 5 a 6 quilômetros (cerca de 3 a 3,7 milhas) da vila de Yablonovo, na região de Korocha. Agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa, afirmaram que 65 soldados ucranianos estavam a bordo do avião de carga IL-76 e foram transportados para Belgorod antes da troca de prisioneiros.

Fontes ucranianas afirmaram que o avião transportava mísseis para o sistema de defesa aérea S-300. A CNN não pode verificar de forma independente nenhuma das afirmações.

Uma agência governamental ucraniana que cuida de prisioneiros de guerra disse estar investigando alegações de que o avião transportava soldados ucranianos.

Uma declaração da Sede de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra na Ucrânia não forneceu mais detalhes, mas alertou que a Rússia estava “conduzindo ativamente operações especiais de informação contra a Ucrânia com o objetivo de desestabilizar a sociedade ucraniana”.

A Ucrânia confirmou que uma troca de prisioneiros de guerra com a Rússia estava marcada para quarta-feira. “Isso não está acontecendo no momento”, disse Andriy Yuson, da inteligência de defesa da Ucrânia, à CNN.

Autoridades russas disseram que seis tripulantes russos e três “pessoal de acompanhamento” estavam a bordo. Andrei Kartapolov, membro do comitê de defesa do parlamento russo, disse que um segundo avião militar, também um IL-76, transportava mais 80 prisioneiros de guerra, que foi desviado.

“A liderança ucraniana estava plenamente consciente da troca iminente e foi informada sobre como os prisioneiros seriam entregues”, disse Kartapolov. Mas o IL-76 foi abatido por três mísseis, quer por sistemas Patriot ou de mísseis antiaéreos, quer por mísseis IRIS de fabrico alemão.

A CNN não pode verificar de forma independente a sua afirmação de que o avião foi abatido. Contactou várias fontes do governo ucraniano sobre as alegações de que a Ucrânia foi responsável pelo abate do avião, mas não recebeu comentários.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que a causa do acidente está sendo investigada. Um avião de transporte caiu no distrito de Korochansky. Caiu em um campo perto de um assentamento. “Todos a bordo morreram”, disse Gladkov. “Agora o local do acidente foi isolado. Ele acrescentou que todos os serviços operacionais estão no local e os procedimentos de investigação estão sendo implementados.

“Nenhum dano foi causado à aldeia, tal como está [the plane] “Ele caiu em um campo fora da aldeia”, disse o clérigo local, padre Georgi, reitor da Igreja Dimitri Solunsky em Yablonovo, à TASS.

O Kremlin recusou-se a comentar o incidente. “Esta é uma informação completamente nova e vamos lidar com ela agora”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. “Não posso dizer nada ainda.”

O Ilyushin Il-76 é um avião de transporte militar da era soviética com uma carga útil de mais de 50 toneladas, de acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação. Eurocontrol. Está em serviço desde 1975.

A cidade fronteiriça de Belgorod foi o local de uma dessas cidades Os ataques ucranianos mais violentos Em solo russo no final do ano passado. Pelo menos 24 pessoas foram mortas, incluindo três crianças, e outras 108 ficaram feridas nos ataques que desencadearam ataques retaliatórios russos na região de Kharkiv, na Ucrânia.

A queda do avião ocorre no momento em que a guerra da Rússia na Ucrânia está prestes a entrar no seu terceiro ano, com pouco progresso no campo de batalha de ambos os lados nos últimos meses. Avaliações de inteligência ocidental aviso É possível que este movimento no campo de batalha sofra ainda mais estagnação este ano.

Kiev e Moscou trocaram prisioneiros de guerra durante o conflito. A maior troca ocorreu no início de janeiro, quando ambos os lados… Mais de 200 prisioneiros foram trocados.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.