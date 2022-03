Preços do petróleo disparam à medida que conflito na Ucrânia aumenta preocupações com oferta

(Reuters) – Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, com os temores de uma possível interrupção no fornecimento em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia superaram as conversas sobre uma liberação global coordenada de estoques de petróleo para acalmar os mercados.

Os futuros de petróleo Brent de maio, que começaram a ser negociados à vista na terça-feira, subiram 0,9 por cento, para US$ 98,88, às 04:40 GMT. O índice atingiu uma alta de sete anos de US$ 105,79 após a invasão russa da Ucrânia na semana passada.

Os contratos futuros de petróleo do West Texas Intermediate para abril subiram 0,8 por cento, para US$ 96,5. O contrato chegou a US$ 99,10 por barril no dia anterior e fechou em alta de mais de 4%. Consulte Mais informação

Temores de escassez de suprimentos elevaram os preços quando as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia terminaram na segunda-feira com autoridades retornando às capitais para mais consultas, indicando que uma resolução para o conflito não é iminente. Consulte Mais informação

Louise Dixon, analista-chefe de mercado de petróleo da Rystad Energy, escreveu em uma nota.

As principais empresas de petróleo e gás, incluindo BP e Shell, anunciaram planos para sair das operações e joint ventures russas. Consulte Mais informação

Os compradores de petróleo russos estão lutando com os pagamentos e a disponibilidade de navios à medida que as sanções ocidentais são impostas em resposta à invasão da Ucrânia. Consulte Mais informação

Enquanto isso, as fábricas asiáticas mantiveram uma recuperação rápida em fevereiro em meio a sinais de que a pandemia de coronavírus estava tendo menos impacto nos negócios, indicando um aumento na demanda por petróleo. Consulte Mais informação

No entanto, o sentimento do mercado ajudou os EUA e seus aliados a discutir uma liberação coordenada de estoques de petróleo para mitigar as interrupções no fornecimento. E a mídia noticiou que essa versão pode chegar entre 60 milhões e 70 milhões de barris. Consulte Mais informação

“Esta possível liberação limita o aumento nos preços do petróleo por enquanto”, escreveram analistas do Commonwealth Bank of Australia em nota.

A Agência Internacional de Energia (AIE) está se preparando para realizar uma reunião ministerial extraordinária na terça-feira para discutir o papel que seus membros podem desempenhar na estabilização dos mercados de petróleo.

A Rússia, que descreve suas ações na Ucrânia como uma “operação especial”, exporta de 4 a 5 milhões de barris por dia de petróleo bruto e de 2 a 3 milhões de barris por dia de produtos refinados.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros produtores – incluindo a Rússia – também se reunirão na quarta-feira e deverão manter um aumento gradual da oferta.

