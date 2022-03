Novo recurso do Uber permite que você faça reservas para jantares e ingressos para shows

novo Uber Função “Explorar” anunciou terça-feira Ele permitirá que os usuários façam reservas para jantares, ingressos para festas e outros eventos diretamente pelo aplicativo Uber.

Essa mudança ilustra a estratégia do aplicativo Passenger Services de expandir além das corridas em um esforço para criar novos fluxos de receita. A empresa investiu pesadamente no Uber Eats legumese serviços de entrega de bebidas e mercadorias convenientes durante a pandemia, e esse segmento continua superando o atendimento à demanda de passageiros. Por exemplo, sua receita de entrega de US$ 2,42 bilhões excedeu os US$ 2,28 bilhões obtidos por seu principal negócio de transporte.

Esse novo recurso, o Uber Explore, aparecerá como uma nova guia no aplicativo Uber. Os usuários podem comprar passagens usando sua carteira Uber ou cartão de crédito.

A guia Explorar exibirá categorias, incluindo comida, bebida, arte, cultura, vida noturna, música e shows, e oferecerá recomendações personalizadas com base em lugares para os quais os usuários viajaram no passado. Com a função “Ride there now”, os usuários podem reservar um voo para o destino que acabaram de comprar.

O Uber Explore está disponível terça-feira a partir de Atlanta; Chicago; Dallas. Houston. Los Angeles; Memphis, Tennessee; Minneapolis St. Paulo, Mn; Nova Orleans; Orlando Flórida; Santo António; São Francisco e Seattle. Ele também vive em Nova Jersey, no estado de Nova York e na Cidade do México, no México.