Portugal celebra primeiro casamento real em 25 anos! A infanta Maria Francisca, de 26 anos, e seu advogado Beau Maffra casaram-se em estilo luxuoso no palácio.

A infanta Maria Francesca de Bragança, duquesa de Coimbra, casou-se com o advogado Duarte de Souza Araújo Martínez no primeiro casamento português em 25 anos.

A única filha de Bragança, o duque e a duquesa, de 26 anos, ficou noiva no ano passado, depois de ter sido ligada ao seu namorado pela primeira vez em 2019. CNNPortugal.

Após a luxuosa cerimónia no Convento e Palácio de Mafra, no sábado, o feliz casal parecia feliz ao sairem juntos para multidões de admiradores e simpatizantes.

Parecendo elegante sem esforço, o vestido de noiva marfim da noiva apresentava um corte sofisticado com decote em V e mangas compridas, enquanto a saia fluía em uma longa cauda.

Adicionando um toque de brilho ao seu conjunto, Maria – que deve embarcar para Londres em breve com seu parceiro – usou uma tiara de diamantes enfeitada, brincos elegantes e véu.

Ela usava suas tranças cor de caramelo para trás com uma maquiagem empilhada na pele úmida e nas bochechas coradas.

Enquanto isso, um sorridente Duarte, 31 anos, tinha uma figura esbelta em um vestido elegante com calças listradas e um colete creme chique. Ele completou o look com um casaco preto justo e gravata azul escura.

De acordo com Rede BNNMilhares de convidados – muitos deles membros da realeza e socialites estrangeiros – compareceram.

As celebrações noturnas incluem carnaval e coquetel, terminando com jantar na casa do Duque e da Duquesa em Sintra, Lisboa.

Maria teria usado dois vestidos de noiva da estilista Lúcia do Nascimento e a tiara de diamantes da Rainha Amélia.

Foi o primeiro casamento real português em mais de um quarto de século. Superintendente de Estado relatórios.

fala CNNPortugalDuarte admitiu que prefere ficar ‘nos bastidores’, enquanto a sua esposa – a quem carinhosamente chama de ‘Chica’ – irá expor a sua presença aos olhos do público.

O casal parecia muito animado em seu grande dia enquanto Mariah posava com seu emocionado pai

‘Ele realmente se destaca em temas que têm muita expressão e agenda pública’, disse.

‘Chica se torna minha maior prioridade. Isto significa acompanhar a Sika em tudo o que posso e sou solicitado a fazer, na vida e na dinâmica de um casal normal, e continuar a trabalhar para a minha família.’

Sabe-se também que o casal se mudará em breve para Londres ainda este ano.

De acordo com os fãs reais, os presentes incluíam os príncipes Sebastien e Louis do Luxemburgo – o seu tio, o príncipe Guillaume – a princesa Kundakar do Liechtenstein e Sua Alteza Real o príncipe Leka da Albânia.

Os noivos trocaram alianças diante de milhares de convidados na cerimônia religiosa, enquanto os convidados se divertiam com a recitação de passagens sagradas.

As festividades de casamento decorreram durante todo o fim de semana, com Mariah a usar um vestido Minho – roupa tradicional portuguesa – durante as celebrações com a família.