Patriots contratam Alonzo Highsmith de Miami como executivo de front office: Fonte

Escrito por Chad Graf, Manny Navarro e Bruce Feldman

Depois de anunciar a separação do técnico Bill Belichick no mês passado, o proprietário Robert Kraft deu a entender que o New England Patriots poderia aumentar sua liderança enquanto navegavam no novo mundo pós-Belichick.

Depois de algumas semanas, eles parecem estar fazendo acréscimos significativos.

Uma fonte da liga disse que os Patriots estão finalizando um acordo com Alonzo Highsmith, da Universidade de Miami, para adicioná-lo ao seu escritório como executivo de pessoal com um cargo que ainda não foi determinado.

Highsmith é gerente geral de operações de futebol de Miami desde 2022. Antes disso, ele trabalhou no Cleveland Browns, Seattle Seahawks e Green Bay Packers.

Highsmith estrelou pelos Hurricanes como jogador na década de 1980 e venceu o campeonato nacional lá. Ele foi escolhido com a terceira escolha em 1987 e jogou seis anos na NFL antes de ingressar no Packers como alto executivo em 2012.

O que isso significa para os Patriots?

Este é outro sinal claro de que Elliot Wolf tem voz de liderança dentro dos Patriots. Ele foi trazido para a Nova Inglaterra em 2020 como consultor e foi promovido a diretor de escotismo dois anos depois.

Agora, as indicações são de que Wolf é o principal tomador de decisões no front office dos Patriots. Embora Jerrod Mayo tenha construído sua equipe técnica nas últimas semanas, ele confiou muito nas conexões de Wolff. O novo coordenador ofensivo de Mayo, Alex Van Pelt, trabalhou com Wolf em Green Bay, assim como Ben McAdoo, que os Patriots estão contratando como assistente ofensivo, e Jerry Montgomery, que os Patriots estão contratando como assistente técnico defensivo. Agora, parece que mais pessoas com conexões com Wolf estão assumindo cargos importantes de tomada de decisão nos Patriots.

Quando os Pats se separaram de Belichick, isso deixou um vácuo de poder e de tomada de decisão na diretoria. Um mês depois, os sinais ainda apontam para que Wolf assuma essas funções poderosas. – Chad Graf, escritor de batidas dos Patriots

O papel de Highsmith em Miami

Highsmith, um dos grandes nomes do Hurricanes, tem sido um trunfo valioso para o técnico Mario Cristobal nas últimas duas temporadas como gerente geral de operações de futebol do programa. Ele passou muito tempo avaliando perspectivas de transferência e trabalhando com Cristobal em funções administrativas, incluindo orçamento, construção de cultura e trabalho com a equipe dentro e fora do campo.

Miami assinou aulas consecutivas de recrutamento entre as 10 melhores e selecionou o ex-quarterback do estado de Washington, Cam Ward, por meio do portal nesta entressafra. Highsmith finalmente conseguiu o que queria ao ajudar a trazer talentos para sua alma mater e ajudar Cristobal a mudar a cultura. – Manny Navarro, escritor de batidas de Miami

O que ele quis dizer com furacões?

Visualmente, Highsmith foi um grande recruta para Cristobal e Miami porque sua reputação no mundo da NFL e na comunidade de futebol da UM era muito respeitada. Highsmith sabia o que era necessário para transformar a UM numa potência e, para um programa que vinha cambaleando há duas décadas, a sua chegada foi uma visão bem-vinda, um impulso para o ego de que necessitava desesperadamente.

No trabalho, Highsmith era o principal homem de Keane quando se tratava de avaliar as expectativas. Dentro do programa, segundo fontes da UM, ele era visto como um grande trunfo porque tinha uma visão aguçada e treinável. Os treinadores e funcionários confiaram nele. Tudo se resumia a Highsmith, mas no final Cristobal foi o tomador de decisão final nessa frente que é diferente do mundo da NFL. – Bruce Feldman, um importante membro do futebol universitário

(Foto: Nick Cammett/Diamond Images via Getty Images)