Para os povos indígenas, um eclipse solar costuma ser um ato de reverência e tradição, não uma celebração

PHOENIX (AP) – Por algumas horas, Crystal Curley e seu Grupo de Ação de Mulheres Nativas ocuparam um auditório universitário para compartilhar práticas tradicionais Navajo em relação ao próximo eclipse solar deste fim de semana. Mais de 50 pessoas compareceram – jovens e idosos – para ter a oportunidade de se conectar ou relembrar um protocolo cultural que remonta a centenas de anos.

Eles escreveram livros sobre astronomia Navajo e pólen de milho usado em bênçãos. Um curandeiro respondeu a perguntas de um público majoritariamente Navajo, ou Diné, sobre o que fazer quando a lua bloqueia parcialmente o sol.

Não faça: Olhe para o eclipse, coma, beba, durma ou pratique atividades físicas.

O que fazer: Sente-se em casa e medite ou ore durante um momento íntimo e celestial.

“Há muitas coisas que não devemos fazer como pessoas religiosas em comparação com outras tribos, onde é aceitável que eles olhem para o eclipse, saiam ou façam coisas”, disse Curley, diretor executivo da organização sem fins lucrativos Indigenous Life. Caminhos.

Esta crença é expressa na Nação Navajo, mas não é compartilhada por todas as culturas indígenas da América do Norte, Central e do Sul que estarão no seu itinerário de visualização principal para “anel de Fogo” Eclipse de sábado. A Nação Navajo, que possui a maior reserva dos Estados Unidos, está fechando destinos turísticos populares como Monument Valley e Four Corners Monument para permitir que os residentes permaneçam em suas casas com as cortinas fechadas em silêncio.

As empresas de turismo lideradas pelos Navajo também deixarão de operar durante este fenómeno. Alguns grupos indígenas de outros lugares aproveitam a ocasião para transmitir ensinamentos culturais, partilhar histórias e garantir que os membros, especialmente as gerações mais jovens, aprendam tradições sagradas.

Na cultura Navajo, os eclipses são uma questão de solenidade, não de espetáculo. Representa o fim do ciclo e do poder quando a Lua e o Sol estão alinhados. Quando o sol está bloqueado, ele renasce. Também é visto como a lua e o sol se abraçando.

Paul Begay, consultor cultural Navajo de uma empresa de turismo, planeja ficar sentado tranquilamente em sua casa em Page, Arizona. Begay disse que aprendeu desde muito jovem que os deuses foram os responsáveis ​​pela criação, começando pelo primeiro homem e pela primeira mulher, que viajaram por quatro mundos.

Begay descreveu um eclipse como a interrupção ou morte do sol, que é considerado uma figura paterna Navajo. Ele disse que por respeito todas as atividades param.

“É apenas uma demonstração de veneração, uma demonstração de ser o que os santos querem que você seja”, disse Begay. Ele acrescentou: “É claro que o eclipse diminuirá com o tempo e as atividades voltarão ao normal”.

Shei Bedzel, que é Navajo e Lakota, planeja assistir com seus filhos gêmeos de 12 anos e sua filha de 11 anos fora de sua casa em Chinle, Arizona. Ele até comprou óculos especiais na semana passada. Bedzel, que diz que os Lakota acreditam ser descendentes de um “povo das estrelas”, cresceu achando a observação das estrelas atraente e quer educar seus filhos sobre a importância do alinhamento celestial.

“Meus filhos estão todos interessados ​​em estrelas e espaço e planetas e luas, coisas assim”, disse Bedzel.

No sul do Oregon, Georgine Nelson, diretora do departamento de línguas das tribos Klamath, diz que não existe nenhuma tradição tribal que lhe diga para se abrigar no local. Ela fará parte de um painel educacional no Running Y Resort em Klamath Falls. Ela deseja compartilhar histórias relacionadas ao eclipse das pessoas Klamath, Modoc e Yahooskin-Paiute.

A história que aprendi é que o urso pardo está tentando comer a lua. Enquanto isso, um sapo pula na lua e a lua decide manter o sapo como esposa para que ela possa perseguir o urso. O sapo acaba se casando com o sol também.

“Nosso povo costumava se reunir quando esses eclipses começaram a acontecer… rezando para que o sapo chegasse”, disse Nelson. “Quando o eclipse terminar, significa que o sapo perseguiu com sucesso o urso pardo.”

Os funcionários da tribo Klamath não serão capazes de evitar o hype impulsionado pelo eclipse. EclipseFest23, um festival no condado de Klamath, a cerca de 32 quilômetros do Parque Nacional Crater Lake, começou na terça-feira. A celebração de cinco dias conta com food trucks, uma cervejaria ao ar livre e a banda de rock Smash Mouth se apresentando no sábado. A população do condado de mais de 60.000 habitantes pode dobrar até sábado com todo o tráfego adicional de pedestres, disse Tim Sexton, gerente do programa de incêndio do Klamath Tribes.

“Apenas o grande número de pessoas aqui ao mesmo tempo procurando lugares para passar a noite ou mesmo lugares para ter uma bela vista do eclipse pode inadvertidamente causar danos”, disse Sexton. “Muitas dessas áreas são remotas. Com esse número de pessoas, há uma tendência de as pessoas não quererem estar no meio de uma grande multidão e irem para áreas onde não veem visitantes há algum tempo.”

Em Oklahoma, longe do primeiro caminho do eclipse, outras tribos contam histórias sobre as origens do eclipse, disse Chris Hill, especialista cultural para programas de nativos americanos nas Escolas Públicas de Tulsa. Na sua nação Muscogee (Creek), cada uma das 66 cidades tribais tem uma história única em torno do eclipse, disse ele.

A história com a qual ele cresceu é que um coelho que estava sendo perseguido por um menino se transformou em uma “pessoa pequena” e concedeu três desejos ao menino. Depois da comida e dos amigos, o menino pediu sombra. Então, o homenzinho jogou fubá no sol, cobrindo-o e declarando que a lua e o sol haviam se unido. O menino então ensina ao menino a “Dança da Amizade”. O eclipse simboliza essa amizade.

“Durante este período de eclipse, todos nós cantamos e permanecemos em silêncio. Todos nós não fazemos nada durante esse período. Mas também preparamos remédios para esse período”, disse Hill.

Acrescentou que ainda há muitas pessoas “colonizadas” e que não seguem as tradições.

Curley, da Indigenous Life Ways, quer realizar mais workshops para educar os povos indígenas sobre eventos celestiais – até mesmo dando-lhes pólen de milho, ou tadiden, para oferecer após o eclipse.

“Sabemos que as pessoas têm fome de conhecimento tradicional”, disse ela. “Estou muito grato que nossos jovens estejam realmente interessados ​​em preservar nossos costumes.”