Onde ver no Texas. Informações sobre óculos de segurança

Os residentes de algumas cidades do Texas e Novo México estarão em um excelente lugar para ver o eclipse solar no sábado, 14 de outubro, junto com um segundo eclipse no próximo ano. Em El Paso, as pessoas podem ver um eclipse solar parcial.

O primeiro, um eclipse anular, viajará do Oregon ao Texas, circundando a Lua em um anel de fogo brilhante porque é incapaz de cobrir completamente o Sol. O segundo eclipse ocorrerá em 8 de abril de 2024 e será um eclipse total que se moverá do Texas para o Maine, de acordo com o site mcdonaldobservatory.org.

Dependendo de onde moram no Texas, os residentes terão uma visão de 80 a 100% do eclipse. O estado estará sob o sinal X dos caminhos do eclipse e deverá desfrutar de tempo claro nessas datas.

As pessoas que saem para vivenciar o eclipse podem sentir que o ar está esfriando e será como o crepúsculo. Eles podem ouvir grilos e pássaros noturnos cantando.

Já se passaram seis anos desde a última vez, então vale a pena ficar animado novamente. Aqui está o seu guia para o eclipse solar no sábado, 14 de outubro.

quando é o próximo eclipse solar?

O eclipse começará às 9h15 GMT, atingirá seu máximo às 10h39 e terminará às 12h14.

O que acontece quando você olha para um eclipse solar?

Durante um eclipse solar parcial ou anular, como o que ocorreu em 14 de outubro, não há momento em que seja seguro olhar diretamente para o sol sem proteção ocular adequada.

A proteção ocular adequada inclui óculos e visores para eclipses. Certifique-se de que atende aos padrões internacionais de proteção ocular (ISO 12312-2) e está certificado como livre de arranhões ou outros defeitos. Vidro de soldagem: O vidro de soldagem nº 13 ou 14 fornece proteção e visibilidade.

Olhar para um eclipse solar sem proteção para os olhos pode levar à cegueira. Você pode perder a visão temporária ou permanentemente. Óculos de sol normais não são uma boa alternativa.

Como assistir a um eclipse solar com segurança

Walmart e Home Depots vendem óculos de papelão para eclipse solar. A Amazon também vende diferentes marcas de óculos para eclipse. Um pacote de 10 óculos certificados pela Soluna custa US$ 19,99.

Certifique-se de adquirir filtros solares projetados de acordo com os padrões internacionais de proteção ocular (ISO 12312-2).

Não use óculos escuros ou câmeras para ver o eclipse solar. Certifique-se de usar óculos para eclipse solar sobre suas lentes graduadas ao visualizar o eclipse.

Onde obter a melhor visão do eclipse?

Os moradores de El Pasoans e Juárez poderão ver um eclipse solar parcial, com cerca de 84% de cobertura do sol, e Las Cruces com 85,7%. Os residentes de Carlsbad poderão ver o eclipse solar anular, com uma taxa de obscurecimento de 89,8%, segundo especialistas do Observatório McDonald.

Durante um eclipse anular, mesmo se você estiver diretamente no meio do caminho (ou seja, a Lua e o Sol estão mais alinhados, com a Lua aparecendo em seu centro dentro do Sol), cerca de 10% do Sol estará visível, brilhando ao redor da Lua. Isso significa que lugares como Midland, que está localizado ao longo da linha central, verão um eclipse anular com 89,8% do Sol coberto e 10,1% do Sol brilhando ao redor da Lua em um “anel de fogo”.

No Texas, as melhores cidades para ver 100% do eclipse são San Antonio, Corpus Christi, Midland e Odessa. No Novo México, as melhores cidades para ver o eclipse solar serão Carlsbad, Roswell, Albuquerque e Gallup. Para ver o que outras cidades estão vendo, Clique aqui.

O que acontece durante um eclipse solar?

À medida que a Lua orbita a Terra, às vezes ela se move entre o Sol e a Terra. Quando isso acontece, a Lua projeta uma sombra na Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar em algumas áreas. Este é um eclipse solar.

Os cientistas dizem que podemos experimentar um eclipse solar devido a uma incrível coincidência astronómica – o tamanho aparente do Sol e da Lua é o mesmo quando vistos da Terra. Isto porque embora o diâmetro do Sol seja cerca de 400 vezes maior que o diâmetro da Lua, a Lua também está 400 vezes mais próxima de nós do que o Sol.

Ganhe óculos grátis para ver o eclipse nas bibliotecas de El Paso

As Bibliotecas Públicas de El Paso oferecerão óculos de visualização de eclipses gratuitos para observadores do céu a partir das 10h de sábado, 14 de outubro, em todas as filiais da biblioteca.

Os funcionários da biblioteca da filial distribuirão um par de óculos por família. Além disso, algumas filiais da biblioteca oferecerão tempo gratuito para contar histórias, artesanato e programas relacionados ao eclipse.

Para mais informações visite www.ElPasoLibrary.org.

Atividades de eclipse solar em Midland, Austin, Fort Davis e Carlsbad

Embora apenas um eclipse solar parcial seja visível em Fort Davis, o Observatório McDonald sediará atividades de eclipse no Centro de Visitantes Frank N. Bash. O Centro de Visitantes abrirá às 10h para permitir a entrada durante o eclipse.

Em Austin, a Universidade do Texas realizará um evento público com demonstrações interativas, telescópios, food trucks e músicas com temas científicos, das 10h às 14h, no shopping principal ao sul da Torre UT.

O Observatório McDonald estará em Midland para ver o eclipse solar de 14 de outubro.

A equipe conduzirá atividades relacionadas ao eclipse solar das 10h às 17h no Planetário Blackmore no Southwest Museum, 1705 W. Missouri Ave., Midland. Os participantes receberão visualizadores de eclipses gratuitos. Telescópios serão criados para visualizar a energia solar. O planetário terá transmissão ao vivo.

O evento incluirá palestras do astronauta aposentado da NASA John Herrington e atividades para crianças apresentadas pelo Observatório McDonald, NuMinds Enrichment e pelo Departamento de Física e Astronomia da Texas Tech University.

Todas as atividades e palestras do Eclipse serão gratuitas. Mais informações: www.museumsw.org/event-details/Eclipse-day.

Inspired by Science terá uma festa gratuita de visualização do eclipse solar das 9h15 às 12h15 no dia 14 de outubro no National Cave and Karst Research Institute, 401-1 Cascades Ave. Em Carlsbad.

O telescópio será especialmente equipado com um filtro solar para uma visualização segura de perto. Haverá também visualizadores de eclipses certificados para levar para casa. Leve as crianças para construir um carro movido a energia solar e veja como o eclipse as afeta. Os suprimentos são limitados.

Haverá mesas de aprendizagem comunitárias com algumas atividades adicionais. Food trucks estarão no local. Informação: Inspirado pela ciência.org

EUA fecham 70 para Eclipse Solar

O White Sands Missile Range suporta três foguetes de pesquisa para capturar dados científicos sobre um eclipse solar. A US 70 está programada para fechar das 9h35 às 11h15 no dia 14 de outubro.

Este bloco estará localizado em Blue Block (duas milhas a leste da estrada de acesso WSMR – milha 172) e Willow Block (localizado perto do Parque Nacional White Sands, milha 200), de acordo com o escritório do Departamento de Transportes do Distrito 2 (NMDOT) do Novo México. ) junto com uma série de mísseis White Sands.

Para atualizações: ligue para WSMR em 575-678-2221/2222 ou vá para www.nmroads.com

