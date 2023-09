Para afundar submarinos drones ucranianos, os russos poderiam imitar as táticas soviéticas

Marinha Russa “Grisha-3” em 1997. Wikimedia Commons

Com lançamento no final de agosto Marishka– Um protótipo de um submarino não tripulado de 18 pés de comprimento – A Marinha Ucraniana poderá em breve implantar uma capacidade ofensiva submarina. Drones subaquáticos, equipados com explosivos e guiados por um sistema inercial interno, poderiam causar estragos no que resta da Frota do Mar Negro da Marinha Russa.

Uma vez que a Frota do Mar Negro não pode receber reforços – a Turquia controla o Estreito de Bósforo e não permite a passagem de navios de guerra – deve contentar-se com as forças que já possui enquanto concebe formas de interceptar uma possível futura frota de submarinos não tripulados ucranianos.

Isto significa os helicópteros Kamov Ka-27 equipados com sonar da frota, bem como a 181ª Divisão de Navios Anti-Submarinos. O departamento supervisiona quatro projetos 22160 e três Grisha III Cruzadores de guerra anti-submarino.

As aeronaves mais recentes do Projeto 22160, de 1.700 toneladas, aparentemente não possuem sonar, já que sua função é rastrear os modelos mais antigos de 1.000 toneladas. Grisha IIIs, que vem equipado com dois sonares: um montado abaixo da proa e outro – o clássico Elk Tail – no qual o navio desce verticalmente sobre um longo cabo.

o Grisha IIIEles têm cerca de 40 anos, então vale a pena questionar seu estado. Mas naquela época eles eram “pequenos lutadores durões”, de acordo com O renomado analista naval Norman Polemare, escrevendo em… procedimentos– Revista Profissional da Marinha dos EUA – 1976.

Se a Frota do Mar Negro pudesse implantar mísseis Kamov e Grisha IIITal como fez a Marinha Soviética, poderá ser capaz de encontrar e afundar submarinos drones ucranianos antes que estes cheguem ao ancoradouro da frota.

As táticas anti-submarinas soviéticas em águas rasas eram bastante sofisticadas, disse o conselheiro naval Troy Bentz explicar Na edição de 2010 da procedimentos. “Os soviéticos dependiam do sonar ativo como método preferido de detecção em áreas costeiras”, escreveu Bentz. “Eles aprenderam que a imersão por sonar – baixar um transdutor de sonar na água a partir de um helicóptero anti-submarino – em plataformas rápidas era extremamente valiosa.”

“Usar duas ou três plataformas no sistema foi o mais eficaz taticamente”, continuou Bentz. “Os soviéticos usaram sonares de imersão não apenas em helicópteros, mas também em aviões GrishaCruzadores da classe ASW.” ou seja, uma combinação de dois ou três Kamov ou GrishaVai fazer.

Bentz explicou que os cruzadores e helicópteros trabalharam juntos usando táticas de “sapo saltador”. “Um navio irá à deriva, movendo-se ativamente usando um sonar fraco, enquanto outro navio avança para uma posição calculada.” Dessa forma, pares de helicópteros ou cruzadores poderiam rebocar uma espécie de sonar através de um posto de controle marítimo, por exemplo, na entrada de uma baía.

Se há uma falha na tática é que Kamov O Grisha Pairando ou ocioso enquanto mergulha o sonar Elk Tail. Cada sonar de mergulho era um obstáculo fixo em torno do qual um cauteloso comandante de submarino poderia navegar.

Os soviéticos tinham previsto este problema. a GrishaO sonar de proa do Corvette emite sons continuamente enquanto o Corvette navega. Numa frota soviética suficientemente grande, alguns cruzadores poderiam varrer enquanto outros mergulhar.

O defeito em Qual A tática é que o sonar de proa geralmente tenha um ponto cego atrás dele, onde estão localizadas as hélices do navio. Em 1977, o submarino da Marinha Real HMS Rapidez Famosa façanha Aquele ponto difícil de entrar furtivamente em um grupo de batalha soviético e passar horas sob o comando de um então novo porta-aviões Kyiv. O resultado foi um tesouro de inteligência.

Tudo isto significava que os soviéticos tinham uma forma eficaz de travar uma guerra anti-submarina perto da costa, mas não era perfeita. Se os russos conseguirem replicar esta tática, poderão ter a oportunidade de interceptar futuros ataques de submarinos não tripulados ucranianos.

Focar em talvez.