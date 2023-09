As Nações Unidas enviam uma missão a Nagorno-Karabakh pela primeira vez em quase 30 anos | Notícias das Nações Unidas

Entretanto, a Arménia pediu ao tribunal internacional que ordene ao Azerbaijão que retire as suas forças das áreas civis para que as Nações Unidas possam alcançá-los.

As Nações Unidas enviarão uma missão a Nagorno-Karabakh pela primeira vez em quase 30 anos, lutando para atender às necessidades humanitárias depois que o Azerbaijão retomou a região e causou um êxodo maciço de refugiados, disse um porta-voz da ONU.

“O governo do Azerbaijão e as Nações Unidas concordaram em enviar uma missão à região. A missão terá lugar durante o fim de semana”, disse o porta-voz Stephane Dujarric aos jornalistas na sexta-feira.

O tribunal disse na sexta-feira que este anúncio se seguiu a um pedido apresentado pela Arménia ao tribunal internacional para ordenar ao Azerbaijão que retirasse todas as suas forças das instalações civis em Nagorno-Karabakh para que as Nações Unidas possam ter acesso seguro.

Em Fevereiro, o tribunal internacional, oficialmente conhecido como Tribunal Internacional de Justiça, ordenou ao Azerbaijão que garantisse a liberdade de circulação através do Corredor de Lachin de e para a região disputada, no que era então uma etapa intermediária nas disputas legais com a vizinha Arménia.

Num pedido de medidas provisórias apresentado na quinta-feira, a Arménia pediu ao tribunal que reafirmasse as ordens que emitiu ao Azerbaijão em Fevereiro e ordenasse que se abstivesse de todas as medidas destinadas directa ou indirectamente a deslocar os restantes arménios étnicos da região.

Alguns especialistas internacionais afirmaram que o êxodo de arménios de Nagorno-Karabakh cumpre os critérios para o crime de guerra de “deportação ou transferência forçada”, ou mesmo um crime contra a humanidade.

Na semana passada, as forças do Azerbaijão assumiram o controlo do Estado autoproclamado no enclave de maioria étnica arménia, levando os residentes a fugir e aumentando o receio de limpeza étnica.

Ao longo dos anos, o Azerbaijão e a Arménia travaram duas guerras na região montanhosa.

“Há cerca de 30 anos que não conseguimos chegar lá”, disse Dujarric, devido à “situação geopolítica muito complexa e sensível”.

“Portanto, é muito importante que possamos entrar”, continuou ele, acrescentando que a missão o faria por via aérea a partir do Azerbaijão.

Acrescentou que uma equipa de cerca de dez pessoas liderada pelo Departamento de Assuntos Humanitários das Nações Unidas avaliará as necessidades das pessoas que permanecem na área e das que estão em movimento.

Ele acrescentou: “É claro que vale a pena lembrar a necessidade de todos respeitarem o direito internacional, especialmente o direito internacional dos direitos humanos”.