Papa elogia jovens ativistas da mudança climática por desafiarem o mundo dos adultos

Papa Francisco agradecer A Conferência de Jovens Ativistas do Clima para Bons Sonhos e Projetos, na quarta-feira, incentivou os participantes a continuar seu apelo à ação para combater a mudança climática.

Falando em espanhol por vídeo para o evento Youth4Climate em Milão, que atraiu 400 jovens ativistas de 197 países, o Papa disse que seu trabalho é “para o bem da humanidade” e “capaz de desafiar o mundo adulto”, para mim NBC News.

O Papa Francisco acena na conclusão de sua reunião geral semanal na quarta-feira no Vaticano. (Vincenzo Pinto / AFP via Getty Images)

A Igreja Católica Romana liderada pelo Papa Francisco há muito defende a proteção ambiental, e o atual papa tem sido particularmente vocal sobre a mudança climática. No início deste mês, em uma declaração conjunta, o Papa Francisco, Arcebispo de Canterbury, que lidera a Comunhão Anglicana global, e líder espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental chamado para Todos devem “fazer sacrifícios significativos pela terra”.

O evento Youth Climate vem na esteira de uma greve climática organizada pelo movimento ambientalista da juventude Friday for the Future, onde jovens se reuniram em 1.500 cidades ao redor do mundo na última sexta-feira.

Em seu discurso no comício de sexta-feira em Berlim, a famosa ativista ambiental sueca Greta Thunberg, 18, criticou o presidente Biden e outros chefes de estado por tomarem medidas insuficientes para conter a mudança climática. dizerOs líderes mundiais estão falando sobre ‘reconstruir melhor’, prometer investimentos verdes e estabelecer metas climáticas vagas e distantes, a fim de dizer que estão tomando medidas climáticas.

Na terça-feira, falando na mesma conferência que o Papa Francisco falará no dia seguinte, Thunberg zombou desses mesmos líderes pelo que ela vê como uma retórica vazia sobre a mudança climática.

Greta Thunberg falando no evento Youth4Climate antes da COP26. (Niccol Campo / LightRocket via Getty Images)

“Quando digo ‘mudança climática’, o que você acha? Acho que empregos. Empregos verdes. Empregos verdes”, disse ela, imitando o discurso político de Biden para a reconstrução de uma agenda melhor.

“Precisamos encontrar uma transição suave para uma economia de baixo carbono. Não existe um planeta B. Não existe um planeta blá”, acrescentou ela à CNN. mencionado Era uma referência a um discurso do presidente francês Emmanuel Macron.

O Papa, cuja igreja tem mais de 1,3 bilhão de seguidores em todo o mundo, usou um tom mais conciliador em seu discurso. “Deve haver harmonia entre as pessoas, homens e mulheres, e o meio ambiente.” Jovens ativistas foram convidados a ajudar a construir uma “cultura de cuidado” com a Terra.

O Youth Climate Summit visa criar pressão e impulso para um forte acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, também conhecida como COP26, em novembro em Glasgow, Escócia. Cientistas dizem que, se as emissões não começarem a diminuir rapidamente nesta década, o mundo inevitavelmente explodirá com metas para limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius, com consequências catastróficas.

