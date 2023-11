Macchio e Chan se preparam para o filme “Karate Kid”.

Ralph Macchio e Jackie Chan, estrelas do filme original de 1984 e do remake de “The Karate Kid” de 2010, respectivamente, devem reprisar seus personagens populares no novo “The Karate Kid” da Sony Pictures.

Jonathan Entwistle, o premiado criador de “I’m Not Okay With This” e “The End of the Fucking World”, está dirigindo o filme sem título, que o estúdio afirma que dará continuidade à mitologia da série original.

Uma busca global por um novo ator para interpretar o personagem principal foi lançada hoje, com Chan e Macchio aparecendo em um vídeo introdutório que você pode assistir abaixo.

Rob Lieber (“Peter Rabbit”) escreveu o roteiro. Embora os detalhes da história ainda estejam sendo mantidos em segredo, a história seguirá um adolescente da China que agora mora na costa leste dos Estados Unidos. Eles encontram força e orientação através das artes marciais e de seu professor forte, mas sábio.

Karen Rosenfelt está produzindo o filme, que pretende começar a ser filmado na primavera, antes do lançamento em 13 de dezembro de 2024.

Anteriormente, foi sugerido que este seria um filme anterior ao Sr. Miyagi, embora não pareça ser o caso. A última temporada da amada série “Cobra Kai”, estrelada por Macchio, também está sendo filmada pouco antes de seu lançamento no final de 2024.

fonte: THR