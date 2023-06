Panela Rec fecha acordo de gestão/co-edição com a BMG Portugal

LISBOA (CelebrityAccess) — A editora discográfica Panela Rec Portugal anunciou um novo contrato de gestão e co-edição com a BMG Espanha.

As empresas disseram que o acordo vai expandir as oportunidades para gravar artistas no mercado português e construir pontes entre as indústrias fonográficas portuguesa e espanhola, abrindo portas para os mercados brasileiro e latino-americano.

Javier Doria, Diretor de Publicação do BMG Espanha, disse: “O Panela Rec desempenhará um papel importante para o BMG não apenas na Espanha e em Portugal, mas também do outro lado do Atlântico. No futuro, queremos criar novas oportunidades criativas em o mercado local e apresentar nossos compositores a novos públicos por meio de nossa rede global.

“O acordo entre a Panela Rec Portugal e a BMG Espanha representa uma aliança estratégica para o desenvolvimento do negócio editorial, que não é praticado no território português. Haverá um maior entrosamento entre os dois mercados através da criação de novas canções e colaborações com artistas e autores de ambos os territórios. Com este modelo, ambas as editoras vão criar novos catálogos, Muitos compositores e editores portugueses também querem melhorar as suas listas atuais. De outro ponto de vista, haverá uma abordagem aos mercados brasileiro e latino-americano, onde Está sediada a Panela Rec”, disse Tiago Araújo, sócio-gerente da Panela Rec.

David Guimarães, que ocupa o mesmo cargo na empresa, acrescentou: “É uma honra fazer parceria com o BMG Espanha. Por meio dessa parceria, podemos oferecer ainda mais oportunidades por meio de campos de composição, sessões de composição e colaborações com alguns dos melhores artistas desses mercados. Estamos muito empolgados para criar os próximos confrontos entre as duas equipes.” Rony Padilha, Sócio-Gerente e CEO da Panela Rec, referiu que a parceria “permitirá explorar os mercados espanhol e português como nunca antes. de uma forma que supere muitas das dificuldades do mercado Portugal E uma equipa em Espanha juntar-se-á à equipa existente na PMG Espanha.