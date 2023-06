Como pedalar todo-o-terreno em Portugal ACT, o paraíso da bicicleta de aventura

Alguma vez você já quis levar sua bicicleta de aventura pelo país e enfrentar estradas de cascalho, travessias de água, leitos de rios rochosos e estradas romanas em um passeio de vários dias?

Isso é exatamente o que a Adventure Country Tracks, ou ACT, tinha em mente quando decidiu construir uma rede de trilhas em toda a Europa.

Ao contrário do Trans Euro Trail (TET), essas rotas são projetadas para motos de aventura maiores e, embora existam seções desafiadoras, são adequadas para pilotos com habilidades off-road básicas.

Uma das melhores rotas da ACT é em Portugal, onde 65% da rota é off-road, e há uma mistura gloriosa de passagens montanhosas, vales verdejantes e planícies abertas enquanto você viaja por partes remotas do país.

Ao longo do caminho, você passará por pequenas aldeias, cruzará antigas pontes romanas e passará por castelos históricos. Tendo pedalado em Portugal, posso garantir que o país tem algumas das pedaladas mais divertidas do mundo.

Como fazer a rota ACT Portugal

Mas qual é a melhor maneira de realmente sair e fazer isso? Bem, é aí que está Moto GT entrando.

Percebendo que há uma necessidade de uma mistura de aventuras dentro e fora da estrada, eles se associaram à Adventure Country Tracks como um parceiro turístico autorizado para fornecer uma verdadeira experiência de aventura.

Assim, em vez de seguir um guia turístico, o MotoGT dá a oportunidade a cada um de formar uma equipa, liderar o grupo, navegar, atuar como faxineiro e desempenhar outras responsabilidades ao longo da viagem.

O treinamento off-road é fornecido pelo instrutor de ponta Diogo Guevara, juntamente com orientações gerais sobre pilotagem de aventura do restante do grupo, por isso é a maneira perfeita de desenvolver suas habilidades e confiança.

MotoGT também oferece um veículo de apoio com ferramentas e bicicletas sobressalentes para que você não precise se preocupar com avarias, e você pode guardar seu equipamento na van durante o dia para que você possa se concentrar em sua pilotagem. .

Além disso, você terá a oportunidade de acampar ou ficar em acomodações locais ao longo do caminho e provar comida e bebida regional, para que você experimente o verdadeiro Portugal enquanto viaja pelo país.

Faça um ótimo passeio de bicicleta de aventura hoje

O tour Portugal ACT do MotoGT é uma ótima maneira de experimentar a beleza de Portugal através de suas paisagens incríveis com um grupo de pessoas que rapidamente se tornarão companheiros em sua moto de aventura.

Além disso, ao iniciar o passeio em Santander, você pode facilmente pegar balsas se vier do Reino Unido ou descer da França.

Portanto, seja você um piloto experiente em trilhas ou apenas começando a levar sua moto de aventura off-road, o MotoGT oferece uma aventura emocionante.

Se cruzar as emocionantes pistas off-road em Portugal e ficar preso a viajar com pessoas incríveis parece o seu tipo de viagem, clique no site do MotoGT Aqui Saber mais.