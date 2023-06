Savannah obtém aprovação para projeto de lítio em Portugal

A demanda por veículos elétricos na Europa está crescendo rapidamente

A mineradora de lítio listada no Reino Unido, Savannah Resources Plc, recebeu esta semana uma declaração positiva de impacto ambiental (DIA) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), reguladora ambiental de Portugal, para seu projeto de lítio de propriedade integral de Barroso, no norte de Portugal.

A tão esperada decisão positiva permite que Savannah avance para a próxima fase do projeto, concluindo seu processo de licenciamento ambiental e construindo um estudo de viabilidade concreto (DFS) e instalações de processamento de minério.

O resultado positivo do DIA fornece um grande impulso à busca da UE para competir com a China e os EUA no segmento de baterias para veículos elétricos (EV), estabelecendo fontes regionais importantes de lítio. A mina de Barroso, com 542 hectares, tem potencial para se tornar uma das maiores minas produtoras de lítio da Europa, com uma produção anual inicial de 500.000 baterias EV.

Savannah diz que seu projeto Barroso tem reservas estimadas de 19 milhões de toneladas de minério de lítio de alta qualidade e mais 11 milhões de toneladas de minério de lítio de baixa qualidade.

Um projeto separado de processamento de lítio a jusante também está em construção em Portugal, o que poderia se beneficiar significativamente dos suprimentos locais deste importante mineral para baterias – especialmente porque a UE procura reduzir sua dependência da China estabelecendo uma cadeia regional de fornecimento de baterias para veículos elétricos.

O CEO da Savannah, Dale Ferguson, confirmou em comunicado: “Este é um passo muito importante não só no desenvolvimento do projeto, mas também no desenvolvimento da indústria da matéria-prima do lítio em Portugal. desenvolver o projeto técnico final do projeto, que levará tanto ao processo de licenciamento ambiental quanto ao estudo definitivo de viabilidade do projeto.